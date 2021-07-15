MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYeliz Şar, Sadettin Saran’ı unutamadı
GeriMagazin Yeliz Şar, Sadettin Saran’ı unutamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 15.07.2021 - 07:13 | Son Güncelleme:

Yeliz Şar, Sadettin Saran’ı unutamadı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Yeliz Şar, Sadettin Saran’ı unutamadı

Yeliz Şar, 2019 yılında aşk yaşadığı Sadettin Saran’ı unutamadı. İki yıldır hayatına kimseyi almayan Şar’ın yakın çevresine “Benim aklım hala onda. Hikâyemiz yarım kaldı” dediği öğrenildi.

Oyuncu Yeliz Şar ve iş insanı Sadettin Saran, 2019 yılında 6 ay birlikte oldu. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yeliz Şar ve Sadettin Saran, bu süre zarfında basına görüntü vermedi.

Birlikte oldukları dönem haklarında çıkan aşk haberleri ile ilgili yorum yapmayan ikili, ayrılık sonrası da sessizliğe büründü.

  İki yıldır kalbi boş olan Yeliz Şar, geçen zaman içinde Sadettin Saran’ı unutamadı. Şu sıralar Bodrum’da tatil yapan oyuncunun yakın çevresine “Benim aklım hala onda. Hikâyem yarım kaldı” dediği ve gelen aşk tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi. 

Yeliz Şar, Sadettin Saran’ı unutamadı

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi