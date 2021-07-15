Yeliz Şar, Sadettin Saran’ı unutamadı

Oyuncu Yeliz Şar ve iş insanı Sadettin Saran, 2019 yılında 6 ay birlikte oldu. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yeliz Şar ve Sadettin Saran, bu süre zarfında basına görüntü vermedi.

Birlikte oldukları dönem haklarında çıkan aşk haberleri ile ilgili yorum yapmayan ikili, ayrılık sonrası da sessizliğe büründü.

İki yıldır kalbi boş olan Yeliz Şar, geçen zaman içinde Sadettin Saran’ı unutamadı. Şu sıralar Bodrum’da tatil yapan oyuncunun yakın çevresine “Benim aklım hala onda. Hikâyem yarım kaldı” dediği ve gelen aşk tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi.

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