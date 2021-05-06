MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYeliz: Özcan Deniz benimle aşk yaşadığı için gurur duymalı
GeriMagazin Yeliz: Özcan Deniz benimle aşk yaşadığı için gurur duymalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 06.05.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Yeliz: Özcan Deniz benimle aşk yaşadığı için gurur duymalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeliz: Özcan Deniz benimle aşk yaşadığı için gurur duymalı

Yeliz, Ebru Akel'le Kadın İsterse Programı'nda Özcan Deniz'le yaşadığı 12 günlük aşkına gelen eleştirilere yanıt verdi.

Yeliz: "2 bekar insan! Yok yaşı benden küçükmüş de, Allah aşkına herkes kendi yaptığına baksın! Ben kendimden 12 yaş küçük bir insanla beraber olmuşum, tabii ki olacağım! Aşık olduk birbirimize!" dedi.

BENİMLE BİRLİKTE OLDUĞU İÇİN ÖZCAN DENİZ GURUR DUYSUN!

Yeliz: "Onun gurur duyması lazım ki benim gibi muhteşem bir kadınla beraber oldu! Ben karakteriyle, kişiliğiyle, sesiyle mucizeyim" dedi.

Şarkıcı Yeliz gözyaşı dolu hayat hikayesini anlattı: Özcan ile Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık... Baba çok acı çekiyorum
Şarkıcı Yeliz gözyaşı dolu hayat hikayesini anlattı: Özcan ile Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık... 'Baba çok acı çekiyorum'

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi