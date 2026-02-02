ÃœnlÃ¼ oyuncu yedinci evliliÄŸini inÅŸaat iÅŸÃ§isiyle yapmÄ±ÅŸtÄ±... Geride 137 milyonluk mÃ¼cevherleri kaldÄ± yadigar.... Åžimdi onlarÄ± baÅŸkalarÄ± takÄ±p takÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor

Haberin DevamÄ±

Bu sÃ¶zler, sinema dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran yÄ±ldÄ±zlardan birini yakÄ±ndan tanÄ±yan bir fotoÄŸrafÃ§Ä±ya ait. Bu Ã¼nlÃ¼, hayata veda edeli epey zaman oldu ama onun gerÃ§ekten de gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran mÃ¼cevherleri bugÃ¼n kendisinden sonra gelen genÃ§ kuÅŸaktan yÄ±ldÄ±zlarÄ±n boyunlarÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼yor hala.

Kelimenin tam anlamÄ±yla o gÃ¶rkemli takÄ±lara bir bakan bir daha dÃ¶nÃ¼p bakÄ±yor.

MENEKÅžE GÃ–ZLERÄ° VE MÄ°LYONLUK TAKILARI

SÃ¶z konusu ettiÄŸimiz bu Ã¼nlÃ¼ Elizabeth Taylor. Yani sinemanÄ±n "menekÅŸe gÃ¶zlÃ¼" yÄ±ldÄ±zÄ±...

Taylor, 2011 yÄ±lÄ±nda 79 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. Geride unutulmaz filmler, sayÄ±sÄ±z aÅŸklar, saymakla bitmeyen evlilikler bÄ±raktÄ±.



Tabii bir de gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran bir mÃ¼cevher koleksiyonu...

Haberin DevamÄ±

MenekÅŸe gÃ¶zlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n bu deÄŸerli koleksiyonunun yeniden gÃ¼ndeme gelmesinin nedeni de onun Ã¼nlÃ¼ kolyelerinden birini Margot Robbie'nin takmasÄ±.

UÄŸultulu Tepeler (Wuthering Heights) filminin galalarÄ±ndan birinde Margot Robbie, Taylor iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nemi olan Tac Mahal kolyesini taktÄ±.

DEÄžERÄ° 8 MÄ°LYON DOLAR

Bu kolye Taylor iÃ§in Ã§ok anlamlÄ±ydÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iki kez evlenip boÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k aÅŸÄ± Richard Burton, o deÄŸerli parÃ§ayÄ±, yÄ±ldÄ±za 40'Ä±ncÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde hediye etmiÅŸti.

Bu yÃ¼zden de kolye Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yaptÄ±. Bu arada deÄŸerinin de 8 milyon dolar olduÄŸunu belirtelim.

Elizabeth Taylor, hayata veda ettiÄŸinde geride 137 milyon dolarlÄ±k bir mÃ¼cevher koleksiyonu bÄ±raktÄ±.

BirÃ§oÄŸu Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu koleksiyondaki parÃ§alar yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra aÃ§Ä±k artÄ±rmada satÄ±ldÄ±. Bu satÄ±ÅŸta bazÄ± parÃ§alarÄ± da onlarÄ± tasarlayan Ã¼nlÃ¼ firmalar aldÄ±.

BugÃ¼n bu eÅŸsiz parÃ§alar, Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±na Ã¶dÃ¼nÃ§ veriliyor ve onlarÄ±n Ä±ÅŸÄ±ldamasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

Margot Robbie'nin boynunu sÃ¼sleyen kolyenin deÄŸeri milyonlarla Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼yor.





TAKILARINI HÄ°Ã‡ KÄ°LÄ°T ALTINDA TUTMADI

Onu tanÄ±yanlarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Elizabeth Taylor da bunu gÃ¶rse Ã§ok mutlu olurdu.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ fotoÄŸrafÃ§Ä± Catherine Opie, yÄ±ldÄ±zÄ±n bu deÄŸerli takÄ±larÄ± kilit altÄ±nda tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazen uyuyamadÄ±ÄŸÄ±nda onlarÄ± seyredip yeni dÃ¼zenlemeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Bir anlamda bir zamanlar kendisinin olan bu parÃ§alarÄ±n gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ± Taylor'Ä±n da vasiyetiydi aynÄ± zamanda.

'NAKLÄ°YESÄ° ÇOK PAHALI OLMASA TAC MAHAL'Ä° GETÄ°RtÄ°RDÄ°M: Elizabeth Taylor'Ä±n, günümüzün yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Margot Robbie'nin boynunu süsleyen Tac Mahal kolyesinin öyküsü de ilginç. Bu kolyenin Hindistan'daki ünlü Tac Mahal anÄ±tÄ±nÄ± yaptÄ±ran Åžah Cihan'a ait olduÄŸuna inanÄ±lÄ±yor. Hatta Burton, Taylor'a bu kolyeyi sunarken "Onun için Tac Mahal'i almak isterdim. Ama nakliyesi çok pahalÄ± olur" bile demiÅŸti.

Ã–LÃœMÃœNDEN SONRA TASARIMCI FÄ°RMA SATIN ALDI

Elbette Richard Burton'Ä±n, Elizabeth Taylor'a hediye ettiÄŸi tek takÄ± bu deÄŸildi. Yine Ã¼nlÃ¼ bir firmanÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan zÃ¼mrÃ¼t ve pÄ±rlanta da onun hediyesiydi.

Haberin DevamÄ±

YÄ±ldÄ±zÄ±n Ã§ok sevdiÄŸi ve sÄ±k taktÄ±ÄŸÄ± bu kolyeyi, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra tasarÄ±mÄ±nda imzasÄ± olan Bulgari firmasÄ± satÄ±n aldÄ±.

SÃ¶z konusu kolye, bir keresinde Julianne Moore tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±.





Uzun sÃ¼re bir tÃ¼rlÃ¼ terk edemediÄŸi kocasÄ± Burton'Ä±n bir baÅŸka hediyesi de 1500'lerde Ä°spanyol kraliyet ailesinin koleksiyonunda yer alan sonra Ä°ngiltere KraliÃ§esi 1. Mary tarafÄ±ndan da kullanÄ±lan bu La Peregrine incisiydi.

Â

Cartier'nin bu zÃ¼mrÃ¼t ve elmas kolyesini de yÄ±ldÄ±za Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kocasÄ± Mike Todd hediye etmiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

1993 yÄ±lÄ±ndaki Oscar tÃ¶reninde taktÄ±ÄŸÄ± bu gerdanlÄ±k, Christie's'in mÃ¼zayedesinde 746 bin 500 dolara satÄ±ldÄ±.

KARDASHIAN DA ÃœNLÃœ TAKILARINI KULLANDI

Kim Kardashian da geÃ§en sene Paris Moda HaftasÄ±'nda Taylor'Ä±n koleksiyonuna ait bir Ã§ift kÃ¼peyi Ã¶dÃ¼nÃ§ alÄ±p kullandÄ±.Â Â Bu kÃ¼pe Ã¼nlÃ¼ tasarÄ±mcÄ± Lorraine Schwartz imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

AynÄ± etkinlikte Kardashian, Taylor'Ä±n yine Richard Burton tarafÄ±ndan hediye edilen pÄ±rlanta gerdanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kullandÄ±.

YEDÄ° KEZ EVLENÄ°P BOÅžANDI

Elizabeth Taylor, gÃ¼zelliÄŸi kadar yaptÄ±ÄŸÄ± yedi evlilikle de hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Liz Taylor kariyerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hayatÄ±yla da dikkat Ã§eken bir yÄ±ldÄ±zdÄ±. Richard Burton ile iki kez olmak Ã¼zere tam 7 kez evlendi.

Ä°lk evliliÄŸini Conrad Hilton ile yaptÄ±. Ondan sonra da hep Ã¼nlÃ¼ kiÅŸilerle evlendi Taylor. Son eÅŸi Larry Fortensky ise bu Ã§erÃ§evenin dÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ±.

1991 ile 1996 yÄ±lÄ±nda evli kaldÄ±ÄŸÄ± Fortensky, bir inÅŸaat iÅŸÃ§isiydi. Ä°kili, kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan kurtulmak iÃ§in gittikleri bir merkezde tanÄ±ÅŸtÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼nleri de Michael Jackson'Ä±n, sonradan adÄ± kÃ¶tÃ¼ye Ã§Ä±kan Neverland adlÄ± mÃ¼lkÃ¼nde yapÄ±ldÄ±. Taylor'Ä±n bÃ¼tÃ¼n bu evliliklerinden dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Taylor, Richard Burton ile iki kez evlenip boÅŸandÄ±. TakÄ± koleksiyonunun Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de onun hediyesi.

2011 YILINDA HAYATA VEDA ETTÄ°:Â SinemanÄ±n "menekÅŸe gÃ¶zlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±" olarak tanÄ±nan Elizabeth Taylor. 23 Mart 2011'de kalp yetmezliÄŸi nedeniyle Ã¶ldÃ¼. Daha Ã¶nce de cilt kanseriyle mÃ¼cadele etmiÅŸ ve bir de iyi huylu tÃ¼mÃ¶r yÃ¼zÃ¼nden beyin ameliyatÄ± geÃ§irmiÅŸti.