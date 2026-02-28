Yedi yÄ±llÄ±k evliliÄŸi bitti, neyi varsa elinden gitti... YÄ±llarÄ±n kazancÄ±nÄ± ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kocasÄ±na kaptÄ±rdÄ±

Haberin DevamÄ±

En azÄ±ndan ÅŸimdilik.

Bu olaylÄ± boÅŸanmanÄ±n kahramanlarÄ± sinema oyuncusu ve TV yÄ±ldÄ±zÄ± Denise Richards ile 2018 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Aaron Phyphersâ€¦

ESKÄ° KOCASINA NAFAKA Ã–DEMEK ZORUNDAÂ

2025'in yaz aylarÄ±nda evliliklerinin bittiÄŸini duyuran Ã§ift ÅŸimdi mahkeme salonlarÄ±nda hesaplaÅŸÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada da 55 yaÅŸÄ±ndaki Denise Richards aleyhine bir karar Ã§Ä±ktÄ±.

DuruÅŸmada 53 yaÅŸÄ±ndaki Aaron Phypers'Ä±n geÃ§ici nafaka talebi kabul edildi. Buna gÃ¶re Denise Richards; eski eÅŸine aylÄ±k 5 bin dolar nafaka Ã¶deyecek.

Aaron Phypers, boÅŸanmanÄ±n ilk aÅŸamalarÄ±nda karÄ±sÄ± Denise Richards'Ä±n kendisinden daha Ã§ok para kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÃ¼zden nafaka Ã¶demek zorunda olduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bu paranÄ±n iÃ§inde Aaron Phypers'Ä±n 2 bin dolarlÄ±k ev kirasÄ±, arabasÄ±nÄ±n giderleri iÃ§in 1000 dolar ve beslenme ihtiyacÄ± iÃ§in 1000 dolar yer alÄ±yor.

Geri kalan para ise yine Phypers'Ä±n Ã§eÅŸitli ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in kullanacak.

Bunun yarÄ± sÄ±ra 30 bin dolar tutarÄ±ndaki avukatlÄ±k masraflarÄ±nÄ± da karÅŸÄ±layacak.Â Bu paranÄ±n Ã¼Ã§ taksit halinde Ã¶denmesi de karara baÄŸlandÄ±.

HÄ°Ã‡ BÄ°RÄ°KÄ°MÄ° OLMADIÄžINI Ä°LERÄ° SÃœRDÃœ

Bu arada Denise Richards ise yakÄ±nlarÄ±na bu parayÄ± Ã¶deyemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Aaron Phypers ile evli olduÄŸu yÄ±llar iÃ§inde bÃ¼tÃ¼n birikimini harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden de elinde maddi kaynak kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Daha da Ã¶tesinde kÄ±zlarÄ±ndan Eloise'Ä±n Ã¶zel gereksinimleri olduÄŸunu ve bunun da ciddi maddi kaynak gerektirdiÄŸini ekledi Denise Richards.

Oyuncu, eski kocasÄ± Phypers'Ä±n kendisine ÅŸiddet uygulayÄ±p istismar ettiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Phypers'Ä± da bu yÃ¼zden suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Phypers bÃ¼tÃ¼n bu suÃ§lamalarÄ± reddetti.

Richards, kocasÄ±nÄ±n kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.Â

'KAZANDIÄžI PARADA BENÄ°M DE HAKKIM VAR'

Denise Richards ile Aaron Phypers arasÄ±ndaki bu maddi Ã§ekiÅŸmeler boÅŸanmanÄ±n ilk aÅŸamasÄ±nda da gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Aaron Phypers, 54 yaÅŸÄ±ndaki Denise Richards'Ä±n, Ã¼yelikle kullanÄ±lan bir site Ã¼zerinden ayda 200 bin ya da 300 bin dolar kazanÃ§ elde ettiÄŸini belirtti.

"O sitedeki profilini oluÅŸtururken ona ben yardÄ±m ettiM. Ama Denise benim bu ortak gelire eriÅŸimimi engelledi" iddiasÄ±nda bulundu Phypers.

Denise Richards'Ä±n yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± Phypers, yÄ±ldÄ±zÄ±n sÃ¶z konusu siteden elde ettiÄŸi gelirin yarÄ±sÄ±nÄ±n kendisine verilmesini istedi.

"Biz bu gelir kapÄ±sÄ±nÄ± birlikte inÅŸa ettik. FotoÄŸraflarÄ±nÄ± ben Ã§ektim ve fikri mÃ¼lkiyet haklarÄ±na ortak sahibiz" diyerek hak talep etti.

Denise Richards ile Aaron Phypers sÃ¶z konusu sitedeki profillerini 2022 yÄ±lÄ±nda kurmuÅŸtu.

Richards'Ä±n kocasÄ± Phypers, daha Ã¶nce de herhangi baÅŸka bir geliri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, karÄ±sÄ±nÄ±n iyi para kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§ok harcama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° DE OLAYLI BÄ°TTÄ°

Bu arada Denise Richards'Ä±n ilk evliliÄŸini, 2002 ile 2006 arasÄ±nda oyuncu Charlie Sheen ile yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Ã‡iftin iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor. Richards sonradan da bir kÄ±z Ã§ocuÄŸunu evlat edindi.

Richards ile Sheen'in boÅŸanmasÄ± da gayet olaylÄ± ve kavgalÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. Ama o dÃ¶nemde bile iÅŸin iÃ§ine para konusu girmemiÅŸti.

