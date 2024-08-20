Yedi yıllık büyük aşk bitti demişlerdi… Nişan yüzüğünü gösterip her şey yolunda mesajı verdi…

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Yedi yıldır birbirlerini deli gibi seven, ilişkileri boyunca da hep ilk günkü heyecanlarını korkutan ünlü oyuncu ve yılların yıldız şarkıcısı daha önce de ayrılık söylentileriyle karşılaşmıştı.

En sonunda 2020’de göz alıcı, kocaman taşlı yeşil zümrüt nişan yüzüğü ufukta görününce ise değil ayrılık, bu işin artık evliliğe doğru yol aldığını ilan etmiş oldular.

Yıllardır birlikte olan ve parmakla gösterilen bir ilişki yürüten ünlü çiftin ayrılık haberleri hayranlarını üzmüştü

Grinin 50 tonu filmleriyle yıldızı parlayan güzel yıldız Dakota Johnson ve Coldplay grubunun solisti Chris Martin aşklarını hep gözlerden uzakta, paparazzilerden ve dedikodulardan kaçarak yaşamayı seçtiler.

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AYRILIK HABERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Dakota Johnson ve Chirs Martin geçtiğimiz günlerde ise yollarını ayırdıkları, artık ilişkilerinin sona erdiği haberleriyle gündeme geldi. Haberin kaynağı ise ayrılığı çiftin yakın çevresine dayandıran Daily Mail gazetesiydi.

Ayrılık haberlerinin ardından ortaya çıkan Dakota Johnson nişan yüzüğünü paparazzilere göstererek Chris MArtin'le hala birlikte oldukları mesajını verdi

İkilinin artık evleneceğini beklerken gelen bu bomba ayrılık haberi hayranlarını epey üzdü. Güzel yıldız Dakota Johnson ise dün gece, yakın arkadaşları Jeremy Allen White ve Blake Lee ile ortaya çıktı.

Malibu, Kaliforniya'da yemek yiyen üçlü gecenin sonunda restorandan ayrılırken paparazzilere yakalandı. Fotoğrafçılar ayrılık söylentileriyle gündemde olan Dakota Johnson’ı fotoğraflamak için adeta yarışa girdi.

NİŞAN YÜZÜĞÜ GÖRÜNDÜ: AŞKA DEVAM!

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Görüntülerinin alınmasına sinirlenen Johnson’ın paparazzilere bir sürprizi vardı… Güzel yıldız Chris Martin’le ayrılıklarını yalanlamak için fotoğrafları çekilirken özel olarak poz verdi ve parmağındaki göz kamaştırıcı devasa zümrüt nişan yüzüğünü sergiledi.

Bu pozların ardından da 34 yaşındaki ünlü oyuncunun basın danışmanı bir açılama yaparak Johnson ve 47 yaşındaki Martin'in ayrıldıkları yönündeki iddiaları yalanladı ve “Haberler doğru değil. Mutlu bir birliktelikleri var.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Ünlü çift ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor ve kırmızı halılarda bile pek fazla yan yana gelmemeye özen gösteriyor

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Ayrılık dedikoduları Dakota Johnson’ın haziran ayında nişanlısı Chris Martin’in grubu Coldplay’in turnesinin Avrupa ayağına parmağında yüzüğü olmadan gitmesiyle alevlenmişti.

DAHA ÖNCEKİ AYRILIK SÖYLENTİSİNİN ARDINDAN NİŞAN HABERİ GELMİŞTİ

Johnson ve Martin 2017'den bu yana büyük bir aşk yaşıyor. İkilinin 2019'da da kısa süreli bir ayrılık yaşadığı söylenmiş ancak ünlü çift bunu hiç doğrulamamıştı.

Dakota Johnson Aralık 2020'de zümrüt nişan yüzüğüyle ilk kez görüldüğünde de çiftin artık evlilik yoluna girdiği ortaya çıkmıştı. Johnson ve Martin’in yakın çevresi ise aslında onların 2020’den beri değil tam 6 yıldır nişanlı olduğunu iddia ediyor.

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Chris Martin 2003’ten 2016’ya kadar bir başka ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow ile evliydi. Eski çiftin bu evlilikten 20 yaşında Apple adında bir kızları ve 18 yaşında Moses adında bir oğulları var.

GÜZEL YILDIZ EVLİLİKTEN ÇEKİNİYOR

Hollywood’un iki efsane yıldızı Melanie Griffith ve Don Johnson’ın kızı olan Dakota Johnson ise daha önce evlenmedi. Hatta yıldız oyuncunun Chris Martin’i çok sevse de evlilikten çekindiği ve düğün için adım atmaya korktuğu uzun süredir konuşuluyor.

Dakota Johnson'ın Chris Martin'i çok sevse bile evlilikten çekindiği söyleniyor

Daha önce evlenip boşanmış olan, bu konuda deneyimli Chris Martin’in ise sevgilisi Dakota Johnson’ı anlayışla karşıladığı ve o ikna olana kadar başarılı oyuncuyu beklemeye hazır olduğu söyleniyor.

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Dakota Johnson, Chris Martin’in eski eşi Gwyneth Paltrow ve iki çocuğuyla da çok iyi ilişkilere sahip. Ünlü yıldız birkaç ay önce verdiği bir röportajda üvey annelikle ilgili konuşmuş ve “O çocukları hayatım buna bağlıymış gibi seviyorum. Tüm kalbimle.” demişti.

Dakota Johnson Chris Martin'in eski eşi Gwyneth Paltrow'la yakın arkadaş... Hatta Gwyneth Paltrow, eski eşi ve Dakota Johnson'ın ilişkisinin en büyük destekçisi bile denebilir...