Yedi yıllık aşk bitti… Ünlü çift nişanı atıp ayrıldı

Haberin Devamı

Sydney Sweeney ve nişanlısı Jonathan Davino hakkındaki söylentiler son haftalarda çiftin ilişkisinin adeta pamuk ipliğine bağlı olduğunu ortaya koymuştu.

DÜĞÜN İPTAL OLDU SONRA DA AYRILIK HABERİ GELDİ

Haklarında çıkan haberlerin üzerinden sadece birkaç gün geçtikten sonra ise ünlü çiftin nişanı bozdukları ve ilişkilerini bitirdikleri ortaya çıktı.

Sydney Sweeney ve Jonathan Davino, bu ayın başlarında düğünlerini iptal ettikten sonra ilişkilerine kesin olarak son verdiler.

People dergisine konuşan bir kaynak “O tam olarak olmak istediği yerde. Çoğu insan bu yılki çalışma programından bunalmış hissedebilir ama Syd öyle değil. Şu anda tamamen çalışmakla ilgili ve tüm projeleri için çok heyecanlı” dedi ve ilişkisini bitiren Sydney Sweeney’nin tamamen işlerine odaklandığını söyledi.

Haberin Devamı

Yakınları ünlü oyuncunun ilişkisi ve yaklaşan düğünü konusunda çok bunalmış hissettiğini ve kariyerindeki yükselişin onun için artık tek önemli şey olduğunu söyledi.

AŞK YOKTU SADECE AYRILMAK ZORDU

İddialara göre aslında henüz evliliğe ve yuva kurmaya hazır hissetmeyen Sydney Sweeney sevgilisinden ayrılmakta zorlanıyordu. Hatta ünlü çiftin arasında aşk olmadığı sadece bu kadar yıllık bir ilişkiyi sonlandırmayı zor buldukları bile söylenmeye başladı.

Çiftin aslında yakın zamanda yapılması beklenen düğünlerini çok önceden iptal ettikleri, ayrılık kararının da bunun ardından geldiği ortaya çıktı.

DÜĞÜN STRESİNİ KALDIRAMADI

Kaynak, düğünlerinin ilkbaharda gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken, 27 yaşındaki Sweeney'nin "aşırı meşgul" olduğunu ve "stresi kaldıramadığını" belirtti.

Haberin Devamı

Adları 2018 sonbaharında ilk kez yan yana anıldıktan sonra 2022'de nişanlanan ikili en son 20 Ocak'ta birlikte görüntülenmişti.

11 Mart'ta Sweeney'nin Los Angeles'taki iki mülkünden birinde değil, Beverly Hills Hotel'de kaldığı ortaya çıktı. İddiaya göre güzel yıldız şubat ortasında otele yerleşti ancak yanında nişanlısı Davino yoktu.





UZUN SÜREDİR YAN YANA GELMEMİŞLERDİ

Sydney Sweeney ve Jonathan Davino bunca yıldır birlikte olmalarına rağmen nadir olarak birlikte etkinliklere katıldılar ve birlikte fotoğraf verdiler.

Ünlü oyuncu nişan yüzüğünü neredeyse hiç takmadı ve röportajlarında ilişkileri hakkında konuşmaktan kaçındı.

Haberin Devamı

BELKİ DE BU AYRILIKTAN YENİ BİR AŞK DOĞACAK...

Öte yandan tüm bu gelişmeler yaşanırken Sydney Sweeney, Anyone But You filmindeki rol arkadaşı Glen Powell ile giderek daha fazla yakınlaşmaya başladı.

İkili en son Powell’ın kız kardeşinin düğününe de birlikte gitmişti. Sweeney ve Powell filmi çektikleri sırada aralarında bir yakınlaşma olduğuna dair söylentiler vardı.

Biten bir aşkın ardından bir yenisinin başlayıp başlamadığını da zaman gösterecek…