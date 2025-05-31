Yedi yılda iki kez nişanlanmışlardı: Ünlü çift sonunda muradına erdi!

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Bu konuda öncülerden biri de toplamda 10 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı ve sevgilisi... Yedi yıldır nişanlı olan çift, dün Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar evet" dedi...

Bu arada bu ünlü çiftle ilgili çarpıcı bir ayrıntı da var. Yedi yıl içinde, parmaklarına nişan yüzüklerini bir değil iki kez taktılar. Sonunda da artık ilişkilerini resmiyete döktüler.

ÇOKTAN ÜÇ ÇOCUK YAPMIŞLARDI BİLE

Muradına eren bu ünlü çift, şarkıcı Robin Thicke ile nişanlısı April Love Geary.

Toplamda 10 yıldır birlikte olan 48 yaşındaki Thicke ile 30 yaşındaki Geary, dün artık resmen aynı çatı altına girmiş oldu.

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Çiftin düğünü, zaten bir süredir aşk tatili yaptıkları Cabo San Lucas'ta gerçekleşti.

İlişkileri sırasında üç çocuk sahibi olan Robin Thicke ile April Love Geary, fazla kalabalık olmayan bir davetli topluğu önünde evlilik yemini etti.

DANTELLERLE BEZELİ BİR GELİNLİK GİYDİ

Gelin April Love, dantel ayrıntıları ve yarı transparan görünümüyle dikkat çeken bir gelinlik giydi. Saçlarını açık bırakan gelin, kenarları yine dantel işlemeleri uzun duvağıyla görünümünü tamamladı.

Damat ise klasik siyah takım elbise tercih etti.

Düğünde bir de duygulandıran bir ayrıntı vardı. Şarkıcı Robin Thicke, 2016 yılında hayata veda eden babası Alan'ı onurlandırmak için bir incelik yaptı. Ön sırada bir sandalyeyi onun için boş bıraktı.

Sandalyenin üzerinde de "Alan Thicke'nin sevgili anısına" notu yer aldı.

Düğüne dönecek olursak...

EN KÜÇÜK ÇOCUKLARI YANLARINDAYDI

Gelin April Love'ı damat Robin Thicke'ye babası teslim etti. Sevgilisini karşılayan Robin Thicke'ye o anlarda çiftin iki yaşındaki oğlu Luca Patrick eşlik etti.

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Onun da babasıyla bir örnek giyimi dikkatlerden kaçmadı.

Her ne kadar küçük oğulları bu mutlu anlarında yanlarında olsa da Thicke ve Geary'nin kızları, altı yaşındaki Mia Love ile dört yaşındaki Lola Alain ise törende görünürlerde yoktu.

İKİNCİ KEZ EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ

Robin Thicke ile April Love Geary, aslında bundan yedi yıl önce nişanlandı. Bu süreçte üç çocuk sahibi olmalarına rağmen bir türlü evlenmediler.

Sonra geçtiğimiz hafta Thicke, April Love Geary'ye bir kez daha evlenme teklif etti.

O sırada çift Fransa'nın Cannes kentindeydi. Robin Thicke, ünlü bir otelin merdivenlerinde, önünde diz çöktüğü nişanlısı April Love Geary'ye bir kez daha 'Benimle evlenir misin?' dedi ve bir kez daha tek taş yüzüğünü taktı.

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Bu ikinci ve nişanın ardından Robin Thicke ve April Love Geary, sonunda evlendi.

Mutlu çift, nikah töreni sırasında klasik gelinlik ve damatlık giydi. Sonrasında düzenlenen partide ikisi de beyazlara büründü.





Yedi yıl içinde iki kez nişanlanan April Love Geary ile Robin Thicke'nin üç tane çocuğu var. Thicke ilk evliliğinden de bir çocuk sahibi.

İLK EVLİLİĞİNİ ÇOCUKLUK AŞKIYLA YAPMIŞTI

Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda aslında çiftin ilişkisinin gayet olaylı bir sürecin sonunda başladığını görebiliriz.

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Blurred Lines adlı şarkısına çektiği kliple hem bir anda dikkatleri üzerinde toplayan hem de yine aynı klip yüzünden tacizle suçlanan Thicke'nin ikinci evliliği bu.

Ünlü şarkıcı tam ilk evliliğini, henüz 14 yaşındayken tanıştığı çocukluk aşkı Paula Patton ile evliydi. Hatta ondan bir çocuk sahibi bile olmuştu.

2005 yılında evlenen çiftin arasının bozulmasına da Thicke'nin kariyerini ilerletmek uğruna çektiği ve güzel modellerin cüretkar tavırlarla kamera karşısına geçtiği klipler çiftin arasının bozulmasına neden oldu.

Patton bu konuda ne kadar kıskanç olduğunu yakın çevresine " Onca güzel mankenin eşimin etrafında çıplak dans etmesi canımı kemiklerime kadar acıtıyor' demişti.

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Her ne kadar o klipler evliliğin sarsılmasında görünür sebep olsa da altta yatan başka bir sorun vardı. Robin Thicke, şöhreti arttıkça karısını da aldatıyordu.

Konser vermek için gittiği yerlerde bile çapkınlık turlarına çıkıyordu.

Paula Patton boşanma davası sürerken de kocasının tavırlarının kendisinde "başka bir kadın var" fikrini uyandırdığını itiraf etmişti.

Sonunda da evlilikleri 2014 yılında bitti. Bir yıl sonra da boşanma işlemi resmen tamamlandı.

Robin Thicke daha sonra fazla vakit kaybetmeden April Love Geary ile nişanlandı.

ÜNLÜ MODELDEN SUÇLAMA: ÇEKİMDE BENİ TACİZ ETTİ: Patton'ın "kemiklerime kadar canımı acıtıyor" dediği kliplerden birinde oynayan model o sırada kariyerinin başında olan Emily Ratajkowski idi. Blurred Lines adlı şarkının klibinde tamamen çıplak olarak kamera karşısına geçti Ratajkowski. Hatta bu klip sayesinde kariyerinde hatırı sayılır bir yol kat etti. Fakat yıllar sonra o klibin çekimleri sırasında Robin Thicke'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Ratajkowski bu konu hakkında ilk kez iki yıl önce içini döktü. Bu konuya da My Body (Benim Vücudum) adlı kitabında yer verdi. Gösteri dünyasında Emrata olarak tanınan model, çekimler sırasında Thicke'nin göğüslerini ellediğini ileri sürdü.





KLİP YASAKLANDI: Emily Ratajkowski'nin bir anda dikkat çekmesine yol açan Blurred Lines adlı şarkının klibi daha sonra cinsiyet ayrımcılığını körükleyen, kadın düşmanı bir mesaj içerdiği gerekçesiyle yayından kaldırılmıştı.