Yedek kardeÅŸ endamÄ±nÄ± gÃ¶sterdi: Salona beyaz kuÄŸu gibi girdi

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Ama bu kez ailesi sahneyi ona bÄ±raktÄ±... Bembeyaz kÄ±yafeti iÃ§inde kendi kanatlarÄ±yla uÃ§tu bu kez. BaÅŸta annesi ve babasÄ± olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n herkese gerektiÄŸinde ablasÄ±nÄ± aratmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

BU KEZ AÄ°LESÄ° SAHNEYÄ° ONA BIRAKTA

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz genÃ§ kÄ±z, Ä°spanyol sarayÄ±nÄ±n "yedek" prensesi Sofia ya da Ã¼lkesindeki unvanÄ±yla Infanta Sofia.

KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden bu yana konumu gereÄŸi ablasÄ± olan Veliaht Prenses Leonor'un gerisinde durmak zorunda kalan Sofia, dÃ¼n gece Madrid'de dÃ¼zenlenen bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. Ãœstelik bu kez yanÄ±nda ne babasÄ± Kral Felipe ne annesi KraliÃ§e Letizia ne de ablasÄ± Prenses Leonor vardÄ±.

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Sofia aslÄ±nda bir anlamda tÃ¶renin ev sahibiydi de...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Objetivo Patrimonio FotoÄŸraf Ã–dÃ¼lleri'nin daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reni kraliyet sarayÄ±nda yapÄ±ldÄ±. 17 yaÅŸÄ±ndaki Sofia da Ã¼Ã§ kategoride kazananlara Ã¶dÃ¼llerini takdim etti.

BEYAZ BÄ°R KUÄžU GÄ°BÄ° SALONA GÄ°RDÄ°

Ä°lk kez yalnÄ±z baÅŸÄ±na bir tÃ¶rene katÄ±lan Sofia, gece iÃ§in bol paÃ§alÄ± beyaz pantolon, beyaz bir ceket ve siyah ayakkabÄ±lar giydi.

Sofia'nÄ±n ceketinin siyah dÃ¼ÄŸmeleri ile ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n renginin uyumu da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Infanta Sofia, Kral Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n 'iki numaralÄ±' kÄ±zÄ±.

AslÄ±nda aile daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸlarÄ±ndan beri kÄ±zlarÄ±nÄ±n gelecekteki hayatlarÄ±na alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in belirli gÃ¶revlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorlar.

Ama elbette konumu gereÄŸi tahtÄ±n babasÄ±ndan sonraki sahibi olan ablasÄ± Leonor'un hep bir adÄ±m gerisinde duruyor.

Sofia bu kez yalnÄ±z baÅŸÄ±na Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. YanÄ±nda annesi, babasÄ± ya da ablasÄ± yoktu.





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HEP ABLASIYLA KIYASLANIYOR

Bu kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir ailenin Ã¼yesi olduÄŸu iÃ§in de neredeyse doÄŸduÄŸundan bu yana ablasÄ± Leonor ile kÄ±yaslanÄ±yor. . Ä°ki kardeÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼kken daha uzun boylu olan Leonor'du. Sofia ondan daha kÄ±saydÄ±.

Ama daha sonra bu konuda ibre Sofia'dan yana dÃ¶ndÃ¼. Bir anda boyu uzadÄ± ve neredeyse babasÄ±na yetiÅŸti.

Bu durum da Leonor Ã¼zerinde bir baskÄ± yarattÄ±. GenÃ§ kÄ±z, ailece gittikleri etkinliklerde daha yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ± giymeye bÃ¶ylece kardeÅŸiyle arasÄ±ndaki boy farkÄ±nÄ± kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Tabii bu durum Sofia'nÄ±n daha uzun boylu olduÄŸu gerÃ§eÄŸini deÄŸiÅŸtirmiyor.

AÄ°LEDEKÄ° KATI KURALLAR Ä°KÄ°SÄ° Ä°Ã‡Ä°N DE GEÃ‡ERLÄ°

AralarÄ±nda bÃ¶yle farklar olsa da Leonor ve Sofia'ya aileleri tarafÄ±ndan eÄŸitim konusunda fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi tanÄ±ndÄ±. Askeri akademi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne kadar iki kÄ±z da aynÄ± eÄŸitimden geÃ§ti.

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AyrÄ±ca anneleri Letizia'nÄ±n iki kÄ±zÄ± Ã¼zerindeki baskÄ±sÄ± da benzer durumda. Giyim kuÅŸam, vÃ¼cut gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerini konuma gibi konularda kÄ±zlarÄ±nÄ± katÄ± bir disiplin altÄ±na almÄ±ÅŸ durumda.

AyrÄ±ca daha kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda elektronik aletleri kullanmalarÄ± da katÄ± kurallarla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±. Haftada sadece bir gÃ¼n TV izleyebildiler.

Bunun yanÄ± sÄ±ra canlarÄ± istediÄŸi gibi ÅŸeker Ã§ikolata da yiyemiyorlar. Ãœstelik her gÃ¼n belirli saatler iÃ§inde kitap okumak zorundalar.

Ã–zetle gelecekleri her ne kadar farklÄ± olsa da Leonor ve Sofia ailelerinin koyduÄŸu bazÄ± katÄ± kurallara eÅŸit ÅŸekilde uymak zorunda.

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FELÄ°PE KISKANÃ‡LIÄžA FIRSAT VERMEMEK Ä°Ã‡Ä°N ELÄ°NDEN GELENÄ° YAPIYOR

Bu arada Kral Felipe, kÄ±zlarÄ± arasÄ±nda bu tÃ¼rden kÄ±skanÃ§lÄ±klar yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor.

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Bunun bir Ã¶rneÄŸini de bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±yla yani veliahtÄ± olan Leonor'la yapÄ±lan resmi bir fotoÄŸraf Ã§ekimi sÄ±rasÄ±nda sergiledi. Ã–nce Leonor ile poz verdi Felipe. Ki kendisinden sonra tahta geÃ§ecek olan kÄ±zÄ±yla birlikte bu pozu vermek zorundaydÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Sofia'nÄ±n kÄ±skanmamasÄ± ve kendini kÃ¶tÃ¼ hissetmemesi iÃ§in onunla da Ã¶zel bir fotograf Ã§ekimi yaptÄ±rdÄ±.

Ä°LERÄ°DE HAYAT Ã‡Ä°ZGÄ°LERÄ° TAMAMEN AYRILACAK

Yine Ä°spanyol basÄ±nÄ±na gÃ¶re 18 yaÅŸÄ±ndaki Leonor ile 16 yaÅŸÄ±ndaki Sofia, ikiz deÄŸiller. Ama ikizler arasÄ±nda rastlanan telepatik bir baÄŸa sahipler.

Biri Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunda diÄŸeri de bunu hissediyor. Biri sevinÃ§li olduÄŸunda diÄŸeri de kendini iyi hissediyor.

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KÄ±z kardeÅŸler aynÄ± ailede doÄŸup bÃ¼yÃ¼seler de gelecekte bir noktada kesin olarak hayat Ã§izgileri ayrÄ±lacak.

Leonor kraliÃ§e olacak. O noktadan sonra Sofia'nÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ gibi aileyi temsil etme zorunluluÄŸu kalmayacak. Kendine istediÄŸi gibi bir hayat kurup meslek seÃ§ebilecek.

WILLIAM Ä°LE HARRY GÄ°BÄ° OLMALARI DÃœÅžÃœK OLASILIK

Herkes Leonor ile Sofia'nÄ±n ileride William ile Harry gibi olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor etmesine de... Yine de anne babalar dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde bu pek de yÃ¼ksek bir olasÄ±lÄ±k gibi deÄŸil.

Felipe ile Letizia, kÄ±zlarÄ±nÄ±n arasÄ±nda bu tÃ¼rden olumsuzluklar yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yor.

Zaten birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re de bÃ¶ylesine sevgi dolu bir baba ve kÄ±zlarÄ±na hem sevgisini veren hem de katÄ± bir disiplin altÄ±nda tutmaya Ã§alÄ±ÅŸan Letizia gibi bir anne sayesinde Leonor ile Sofia'nÄ±n gelecekte William ve Harry gibi bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde kapÄ±ÅŸmasÄ± Ã§ok da mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÄ±z kardeÅŸler Leonor ve Sofia, William ile Harry gibi daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve sevgisiz bir ailede bÃ¼yÃ¼mÃ¼yorlar.

Ã–yle ya da bÃ¶yle Leonor ve Sofia gelecek yÄ±llarda da dÃ¼nya kamuoyunun ilgisini Ã¼zerlerinde toplayacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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