Yaz sÄ±caÄŸÄ±nda ter iÃ§inde kalsa bile yasak... HanÄ±m hanÄ±mcÄ±k olmak kolay mÄ± sandÄ±nÄ±z O kalÄ±n mantonun iÃ§ine ne giydiÄŸini kimse gÃ¶remeyecek

Ã–yle ki giydiÄŸi, taktÄ±ÄŸÄ±, kullandÄ±ÄŸÄ± her kÄ±yafet ve aksesuar dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda kapÄ±ÅŸ kapÄ±ÅŸ gidiyor... Bir anda satÄ±ÅŸ rekorlarÄ± kÄ±rÄ±yor.Â

DiÄŸer yandan onun giyim kuÅŸamÄ±nÄ± sevenler olduÄŸu kadar eleÅŸtirenler de var.

AynÄ± kÄ±yafetin farklÄ± renklerini giymesi, Ã¶zellikle de etek boyunun uzun olmasÄ± bazÄ± hayranlarÄ± tarafÄ±ndan "sÄ±kÄ±cÄ±" olarak bile nitelendiriliyor.

Ama diÄŸer yandan Kate eÄŸer istese bile canÄ±nÄ±n istediÄŸini giymekten mahrum bÄ±rakÄ±ldÄ±... Ã–zellikle de halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zamanlarda.

Bunun nedeni de basit aslÄ±nda. Protokol kurallarÄ±!

Galler Prensesi Kate'in, mantolarÄ±nÄ±n iÃ§ine ne giydiÄŸi Ã§ok merak ediliyor. Ancak, Prenses'in halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda mantosunu Ã§Ä±karmasÄ± protokol kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸu iÃ§in bu konudaki merak hiÃ§ giderilmeyecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemde giydikleri yÃ¼zÃ¼nden magazin basÄ±nÄ±na malzeme olan Kate'in elbise dolabÄ±na hemen el atÄ±ldÄ± ve her ÅŸey baÅŸtan dÃ¼zeltildi.

Durum bÃ¶yleyken Kate ile ilgili bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± daha var...

Ã‡oÄŸunu farklÄ± aksesuarlarla deÄŸiÅŸtirip deÄŸiÅŸtirip giydiÄŸi, bazÄ±larÄ± aynÄ± modelin farklÄ± renkleri olan mantolarÄ±.

Kate Ã¶zellikle de resmi etkinliklerde bu tarz giyinmeyi seviyor. Ã–nden dÃ¼ÄŸmeli manto, ona uygun ÅŸapkasÄ±, ayakkabÄ±larÄ± ve Ã§antasÄ±yla salÄ±nÄ±yor Kate.

Yine de Kate bazen o Ã¼nlÃ¼ mantolarÄ±nÄ±n iÃ§ine ne renk giydiÄŸine dair ipuÃ§larÄ± da veriyor.Â

Ã–yle anlarda da halk en Ã§ok onun manto elbisenin altÄ±na ne giydiÄŸini merak ediyor. Galler Prensesi'nin o mantonun iÃ§ine giydiÄŸi elbisenin modeli ve rengi Ã§ok merak ediliyor.

Oysa protokol kurallarÄ± gereÄŸi o merakÄ±n giderilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate'in mantosunu halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±karmasÄ± yasak!

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin uymak zorunda olduÄŸu protokol kurallarÄ±na gÃ¶re o mantonun gÃ¶rÃ¼nebilir ÅŸekilde Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± "hanÄ±mefendiliÄŸe aykÄ±rÄ±" olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Bu yÃ¼zden Kate, yazÄ±n sÄ±cak zamanÄ±nda bile eÄŸer manto giymiÅŸse onu Ã§Ä±karmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Prens William ile evlendiÄŸi ilk dÃ¶nemde daha rahat giyiniyordu Kate. Bazen mini eteklerle bazÄ± gÃ¶revlere gidiyordu. Ama artÄ±k tahta Ã§Ä±kmasÄ±na bir adÄ±m kala gerÃ§ek bir kraliÃ§e gibi giyinmeye baÅŸladÄ±.

Bu arada giydiÄŸi kÄ±yafetin etek boyunun da diz altÄ±nda olmasÄ± gerekiyor. Yani Prens William ile evlendiÄŸi ilk dÃ¶nemlerde olduÄŸu gibi mini eteklerle Kate'i gÃ¶rmek artÄ±k Ã§ok mÃ¼mkÃ¼n olmayacak.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ o artÄ±k yeni evli bir "dÃ¼ÅŸes" deÄŸil, tahta Ã§Ä±kmasÄ±na bir adÄ±m kalmÄ±ÅŸ Galler Prensesi ve geleceÄŸin kraliÃ§esi.

Durum bÃ¶yle olunca da Kate Middleton'Ä±n hayranlarÄ± onun yeni evli olduÄŸu dÃ¶nemdeki gibi giyinmesini eÄŸer bekliyorlarsa boÅŸuna bekliyorlar.

Kate Middleton, kimi zaman uygun ortamlarda mantosunun Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±yor ve iÃ§ine ne giydiÄŸini de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. Bunun nadir Ã¶rneklerinden birini de bir Hindu tapÄ±naÄŸÄ±nÄ± ziyaret ederken sergileri. Ama o da etkinliÄŸin ruhuna uygun bir atmosferde gerÃ§ekleÅŸti. Etek boyu ise yine ayak bileÄŸinin biraz Ã¼zerindeydi.Â





Kate Middleton, bÃ¼tÃ¼n ailesiyle birlikte halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Paskalya kutlamasÄ± sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±k renk bir takÄ±m giydi. Bu kez mantosunun altÄ±na elbise giyen kiÅŸi Prenses Charlotte oldu. KÃ¼Ã§Ã¼k Prenses'in kahverengi tonlarÄ±ndaki mantonun iÃ§ine mavi elbise giymesi de gÃ¶zlerden kaÃ§tÄ± ve eleÅŸtirilerden nasibini aldÄ±.Â

