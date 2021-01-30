Yaz planı hazır: Harry ülkesine gidiyor, Meghan evde kalıyor



BÜYÜK OLASILIKLA MEGHAN ABD'DE KALACAK

İngiliz kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınının, saray kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlere göre, Prens Harry, yaz aylarında ailesini görmek için Londra'ya gidiyor. Ancak, şimdilik Meghan Markle'ın ona eşlik etmesinin pek mümkün görünmediği ileri sürülüyor. Çiftin oğlu Archie'nin ise bu ziyarete katılıp katılmayacağı henüz belli değil. MARKLE'IN KARARI SARAY ÇEVRELERİNİ SEVİNDİRDİ

İddialara göre Prens Harry ile birlikte Londra'ya gitmemek Meghan Markle'ın 'şimdilik' aldığı bir karar. Fakat bunun saray çevrelerini sevindirdiği ve muhtemel bir "diplomatik baş ağrısından kurtardığı da" ileri sürülenler arasında. YAZ AYLARINDA ÖNEMLİ ETKİNLİKLER VAR

Prens Harry'nin İngiltere'ye gideceği yaz aylarında aile için önemli etkinlikler planlanıyor. Bunlardan biri, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 10 Haziran'daki 100'üncü doğum günü. Harry'nin aile içindeki kutlamaya katılması bekleniyor. ÜÇ ÖNEMLİ KUTLAMA

Haziran ayının 12'sinde ise bütün aileyi bir araya getiren Trooping The Colour geçidi var. Fakat ailedeki resmi görevlerini bıraktığı için Harry'nin bu törende Buckingham Sarayı'nın balkonunda diğer aile üyeleriyle yer alması beklenmiyor. DIANA ANISINA

Aslında 2021'in yaz aylarının, Prens William ve Prens Harry için en önemli etkinliği, Kensington Sarayı'dna anneleri Prenses Diana anısına hazırlanan heykelin açılışı. Harry'nin bu törene katılacağına kesin gözüyle bakılıyor. MEGHAN'IN GELİŞİ HER ŞEYİ GÖLGEDE BIRAKIR

Bu arada Meghan Markle'ın da eşine eşlik etmesinin tüm etkinliklerde hem olayın kendisini hem de geri kalan aile üyelerini gölgede bırakacağı, bu yüzden gelmeme kararının gayet yerinde olduğu da yine konuyla ilgili yapılan yorumlar arasında. PANDEMİNİN GİDİŞİNE BAĞLI

Fakat bu konuda belirsiz olan bir ayrıntı daha var. O da koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan seyahat yasakları. Haziran ayında durumun ne olacağı henüz kesin olarak bilinmediğinden, Harry'nin ülkeyi ziyaret planının ertelenebileceği, etkinliklerin düzenlenme biçiminin değişebileceği belirtiliyor.