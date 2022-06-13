Yaz esintisi... Ünlülerin tatil keyfi!

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Çeşme güzeli

Demet Özdemir, başrolü Buğra Gülsoy’la paylaştığı “Dünyayla Benim Aramda” dizisinin çekimlerine verilen arada soluğu Çeşme’de aldı. Ünlü oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla birlikte plaja indi. Özdemir önce mayokinisi, ardından bikinisiyle objektife yansıdı. (Deniz BOY)

Birlikte tatil

Çeşme’de tatil yapan Hazal Kaya ve Selin Şekerci, önceki gün Yuzu Beach’teydi. Plajda kısa süre kaldıktan sonra The Beach of Momo’ya geçen iki arkadaş birlikte denize girerken objektife yansıdı. (Deniz BOY)

Plajda aşk

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Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, Elle dergisinin Bodrum’da düzenlediği “Elle Summer Weekend” etkinliğine katıldı. Plajda güneşlenen çift, romantik dakikalar da yaşadı. (Kamil SÜMER)

Bodrum romantizmi

Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel, Elle dergisinin Bodrum’da düzenlediği “Elle Summer Weekend” etkinliğine katıldı. Erçel, önceki gün eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile iskelede görüntülendi. Gamze Erçel ve eşinin plajdaki romantik anları objektife böyle yansıdı. (Kamil SÜMER)

Buz gibi şaka

Ümit Karan bu yıl sezonu Bodrum’da değil, Kıbrıs’ta açtı. Eski futbolcu önceki gün yakın arkadaşı Mehmet Mavi ile Les Ambassadeurs Hotel’in plajında görüntülendi. Telefonla konuştuğu sırada arkadaşı, bir kova buzu Karan’ın başından aşağı döktü. Neye uğradığını şaşıran Karan, tişörtünü çıkarıp kendini denize attı. (Sayit DURMAZ)