Yavuz Bingöl sosyal medyadan hakareti affetmedi

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İddiaya göre; Facebook’ta ünlü türkücüyle ilgili bir haber yayınlandı. Antalya’da yaşayan Alper A. da haberin altına “Senin özgürlük anlayışın o kadar, öküzün kafası o kadar çalışır” şeklinde bir yorum yazdı.

Bingöl, kişilik haklarının saldırıya uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İfadesi alınan Alper A. suça konu yorumu yazıp yazmadığını hatırlamadığını söyledi.

Savcılık, Alper A. hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.