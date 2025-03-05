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‘Yataklarını ayırdılar’ demişlerdi… Meğer ikinci balayı yaşıyorlarmış: İlk günün ateşi hâlâ yanıyor

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#Meghan Markle#Prens Harry#Meghan Ve Harry
‘Yataklarını ayırdılar’ demişlerdi… Meğer ikinci balayı yaşıyorlarmış: İlk günün ateşi hâlâ yanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 12:08

Uzun süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan iddialar çok konuşulmuştu. Çiftin bir türlü yoluna koyamadıkları işleri yüzünden çok gerildiği ve bunun üzerlerinde çok baskı yarattığı söyleniyordu.

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Evlendikleri günden beri sürekli basının ilgi odağı olan Harry ve Meghan ABD’ye yerleştikten sonra kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalıştılar. Harry yıllardır devam ettiği hayır işlerini sürdürdü.

NE YAPSALAR İSTEDİKLERİ GİBİ OLMADI

Meghan ise kendi adını bir marka haline getirmek için sürekli olarak yeni iş girişimleri ortaya koydu. Ancak bunlarda hep başarısız oldu ve eleştirilmekten de hiç kurtulamadı.

‘Yataklarını ayırdılar’ demişlerdi… Meğer ikinci balayı yaşıyorlarmış: İlk günün ateşi hâlâ yanıyor

ABD basını başlarda Harry ve Meghan’a çok ilgi gösterirken artık onların yanında durmaktan vazgeçti ve aleyhlerine haberler yapmaya başladı. En sonunda çiftin tüm bu baskıyı kaldıramadığı ve aralarının bozulduğu iddiaları aldı başını gitti.

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“BASKILARA DAYANAMADILAR, AYRI YATAKLARDA UYUMAYA BAŞLADILAR” DENMİŞTİ

Harry ve Meghan’ın artık ayrı yataklarda uyuduğu hatta bu kararı alanında Meghan olduğu konuşulmaya başladı. Prens Harry ise çaresizce evinden ayrıldı ve söylenenlere göre lüks bir otele yerleşti.

‘Yataklarını ayırdılar’ demişlerdi… Meğer ikinci balayı yaşıyorlarmış: İlk günün ateşi hâlâ yanıyor

Sussex Düşesi Meghan Markle ise verdiği yeni röportajında Prens Harry ile olan evliliğine övgüler yağdırarak “cennette sorun olduğu” yönündeki söylentilerin önünü kesti.

43 yaşındaki Markle, People'a verdiği demeçte kocasının, yeni girişimi, yaşam tarzı markası As Ever’a gönülden destek verdiğini söyledi. Ve onun gözlerinde ilk tanıştıkları günlerdeki kıvılcımı yeniden gördüğünü anlattı.

‘Yataklarını ayırdılar’ demişlerdi… Meğer ikinci balayı yaşıyorlarmış: İlk günün ateşi hâlâ yanıyor

“YENİDEN BALAYI YAŞIYOR GİBİYİZ”

“Neredeyse yeniden bir balayı yaşıyoruz. O günlerdeki gibi heyecanlıyız ve birbirimize destek oluyoruz.” diyen Meghan Markle evliliğinin yeni işleriyle birlikte yeni bir heyecan yakaladığını iddia etti.

Meghan Markle, prensin “desteği” için minnettarlığını dile getirirken, “O kadar uzun zamandır o kadar yakın bir ekibiz ki, birbirimize adım adım bağlıyız ve bunu seviyorum” dedi.

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‘Yataklarını ayırdılar’ demişlerdi… Meğer ikinci balayı yaşıyorlarmış: İlk günün ateşi hâlâ yanıyor

“SİZE KALSA 10 KEZ AYRILMIŞ OLMALIYIZ”

Prens Harry de geçen aralık ayında bu boşanma dedikoduları konusunda en sonunda sessizliğini bozmak zorunda kalmış, bitmeyen söylentiler hakkında açıklama yaparken “Evet, biz basına bakarsa kesin ayrıldık. Hatta şimdiye kadar 10 kez ayrıldık” demişti.

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#Meghan Markle#Prens Harry#Meghan Ve Harry

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