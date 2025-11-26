Ãœvey annesine kÃ¶tÃ¼ sÃ¶z sÃ¶yledi, tam sÃ¼rgÃ¼n oldu... Kolundan tuttuklarÄ± gibi evinden kovdular... ArtÄ±k geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yok

Haberin DevamÄ±

Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n kanser tedavisi bile bitti ve o bile usul usul normal hayatÄ±na dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. Bunu bir yana koyalÄ±m, Charles'Ä±n Diana'yÄ± yÄ±llarca aldatmasÄ± bile hala unutulmasa da o ilk dÃ¶nemdeki ateÅŸini kaybetti.Â

Ama deÄŸiÅŸmeyen hatta gerilimi giderek yÃ¼kselen baÅŸka bir konu var.Â Prens Harry ve karÄ±sÄ± Meghan Markle ile aile arasÄ±ndaki gerilim...

Sussex Ã§ifti 2020 yÄ±lÄ±nda resmi gÃ¶revlerini bÄ±rakÄ±p ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. SÃ¶zde kendilerine gÃ¶zlerden uzak yeni bir hayat kuracaklardÄ±. Ama hiÃ§ Ã¶yle olmadÄ±.

Aile iÃ§inde yaÅŸadÄ±klarÄ± dÃ¶nemden bile daha fazla konuÅŸulmaya baÅŸladÄ±lar.

KONU YÄ°NE DÃ–NDÃœ DOLAÅžTI AYNI YERE GELDÄ°

Konu yine dÃ¶ndÃ¼ dolaÅŸtÄ± Harry ile Meghan'Ä±n, KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan kendilerine hediye edilen Frogmore Cottage'dan taÅŸÄ±nmalarÄ±na geldi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa o dÃ¶nemde de Sussex Ã§iftinin, bu konutlarÄ±ndan kovulduklarÄ±na dair sÃ¶ylentiler ortada dolaÅŸÄ±yordu.

Åžimdiyse bunun ardÄ±ndaki neden ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

KonuÅŸulanlara gÃ¶re Meghan ile Harry'nin, binlerce sterlin masraf edip restorasyon yaptÄ±rdÄ±klarÄ± bu konuttan taÅŸÄ±nmalarÄ±nÄ±n nedeni Kral Charles'Ä±n onlara duyduÄŸu Ã¶fke.

Ã–zellikle de oÄŸlu Harry'e..





'KÃ–TÃœ KALPLÄ° ÃœVEY ANNE' SÃ–ZLERÄ° BARDAÄžI TAÅžIRDI

Ä°ddialara gÃ¶re Kral Charles, Harry'nin Spare (Yedek) adlÄ± kitabÄ±nda Camilla'dan sÃ¼rekli olarak "KÃ¶tÃ¼ kalpli Ã¼vey anne" ve "Ã¶teki kadÄ±n" olarak sÃ¶z etmesinden Ã§ok Ã¶fkelendi.

Harry, kitabÄ±nda Ã¼vey annesi Camilla'dan 60 kereden fazla "Ã¶teki kadÄ±n" olarak sÃ¶z etti. Hatta ona duyduÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼msemeyi de hiÃ§ gizlemedi.Â

KitabÄ±nda Harry, annesi Prenses Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonraki hayatÄ± da satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼. Orada da "Ã¶teki kadÄ±nÄ±n" varlÄ±ÄŸÄ±ndan epeydir ÅŸÃ¼phelendiÄŸini ve bunun da kendisini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saklamadÄ±.

Harry, Camilla'dan kitabÄ±nÄ±n sadece yarÄ±m sayfalÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde "Ã¶teki kadÄ±n" diye sÃ¶z etti.

Daha Ã¶nce de Harry, Camilla'nÄ±n kÃ¶tÃ¼ kalpli bir Ã¼vey anneye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼p dÃ¶nÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini merak ettiÄŸini saklamamÄ±ÅŸtÄ±.

Â

'KENDÄ° KONUMU UÄžRUNA BAÅžKALARINA ZARAR BÄ°LE VERÄ°R'

Hatta Camilla'nÄ±n kraliyet ailesindeki konumunu saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in baÅŸkalarÄ±nÄ± feda edeceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Harry, Ã¼vey annesi Camilla'nÄ±n, kendi yatak odasÄ±nÄ± giyinme odasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼receÄŸini ile ima etti.

Harry, kitabÄ±nda Camilla'nÄ±n mutlu olmasÄ± konusundaki isteÄŸini de saklamadÄ±. Ama bu Ã¶yle Ã§ok da iyi niyet barÄ±ndÄ±ran bir istek deÄŸildi.

Harry, Camilla mutlu olursa diÄŸer aile Ã¼yeleri iÃ§in daha az tehlikeli olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.

Harry, kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da "O kÃ¶tÃ¼ kadÄ±ndÄ±...Annemle babamÄ±n evliliÄŸindeki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸiydi. Ä°majÄ±nÄ± dÃ¼zeltmesi gerekiyordu" yorumunu yaptÄ±.





CHARLES Ã–FKEDEN KÃœPLERE BÄ°NDÄ°, EMRÄ° VERDÄ°: 'BU EVÄ° DERHAL BOÅžALTIN'

OÄŸlunun kitabÄ± hakkÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan kÄ±sa bir brifing alan Kral Charles da duyduklarÄ±na Ã¶fkelendi ve hÄ±zlÄ±ca adÄ±mlar atmaya baÅŸladÄ±.

Bu konuda konuÅŸan bir kaynak "Bu, bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damlaydÄ±. Harry, Camilla'nÄ±n babasÄ± iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgi olduÄŸunu biliyordu. Ama yine de bunu aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rmezden geldi" diye Ã¶zetledi durumu.

Ä°ÅŸte bundan sonra da Kral Charles, Harry ve Meghan'dan Frogmore Cottage'Ä± boÅŸaltÄ±p oradan taÅŸÄ±nmalarÄ±nÄ± istedi.

BÃ¶ylece Harry'nin, karÄ±sÄ± Camilla hakkÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ kelimelerin de intikamÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ oldu Charles.

BaÅŸlarda Harry ve Meghan, restore ettirdikleri Frogmore Cottage'Ä± kendilerine ait tutmayÄ± planlÄ±yordu. Fakat Charles'Ä±n "BurayÄ± boÅŸaltÄ±n" talimatÄ±ndan sonra onun dediÄŸini yapmak zorunda kaldÄ±lar..





GERÃ‡EK ANLAMDA SÃœRGÃœN OLDU

BÃ¶ylece Prens Harry'nin memleketi Ä°ngiltere'deki evi de elinden gitmiÅŸ oldu. Yani Harry gerÃ§ek anlamda Ã¼lkesinden sÃ¼rgÃ¼n edildi.

GeÃ§en yÄ±l Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinin elde ettiÄŸi resmi kayÄ±tlara gÃ¶re Sussex DÃ¼kÃ¼ Harry, ikametgah kayÄ±tlarÄ±nÄ±n Yeni Ãœlke- Genellikle YaÅŸanÄ±lan Yer kÄ±smÄ±na 'ABD' yazarak artÄ±k vatanÄ± Ä°ngiltere ile baÄŸlarÄ±nÄ± kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde bile kesmiÅŸ oldu.

Bu gerÃ§ek, Prens'in eko seyahat giriÅŸimi Travalyst iÃ§in hazÄ±rlanan belgelerle ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¶z konusu belge 17 Nisan 2004 gÃ¼nÃ¼ hazÄ±rlandÄ±.

Fakat buna raÄŸmen Prens Harry, ikametgahÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸim tarihini 29 Haziran 2023 olarak belirtti.





KÃ–TÃœ BÄ°R DÃ–NÃœM NOKTASI

Elbette bu tarihin hem Harry hem de Meghan aÃ§Ä±sÄ±ndan farklÄ± bir Ã¶nemi var.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Harry ile Meghan bundan bir gÃ¼n Ã¶nce yani 28 Haziran 2023 gÃ¼nÃ¼, KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan kendilerine evlilik hediyesi olarak verilen Frogmore Cottage'da kalan son eÅŸyalarÄ±nÄ± da alÄ±p burayÄ± boÅŸaltmÄ±ÅŸtÄ±.

Bunu Ã§iftten isteyen kiÅŸi ise Harry'nin babasÄ± Kral Charles'Ä±n ta kendisiydi.

Belli ki Harry, o gÃ¼nÃ¼ kendisi iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± kabul etti ve bir gÃ¼n sonrasÄ±nÄ± da resmi belgelerde ABD'ye kesin olarak yerleÅŸtiÄŸi tarih olarak gÃ¶sterdi.





O KONUTTAN TAÅžININCA ÃœLKESÄ°YLE KALAN SON BAÄžI DA KOPTU

Harry ile Meghan'Ä±n Frogmore Cottage'Ä± boÅŸaltmasÄ± ise babasÄ± Kral Charles'Ä±n isteÄŸiyle oldu. GeÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda Charles, oÄŸlu ile gelininden artÄ±k kullanmadÄ±klarÄ± konutu boÅŸaltmalarÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Hatta bu durum bazÄ± basÄ±n organlarÄ± tarafÄ±ndan "Harry ile Meghan, Frogmore'dan kovuldu" olarak nitelendirilmiÅŸti.

Frogmore Cottage, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin sahip olduÄŸu resmi konutlardan biri. 2018 yÄ±lÄ±nda Harry ile Meghan evlendiklerinde, KraliÃ§e Elizabeth, bu mÃ¼lkÃ¼ Ã§ifte dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak verdi.

Harry ile Meghan, evlendikten sonra Kensington SarayÄ±'nda Prens'e ait kÃ¼Ã§Ã¼k konutta yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

Fakat bir bebek beklediklerini Ã¶ÄŸrenen Ã§ift, hamilelik sÃ¼recinde buraya taÅŸÄ±nma kararÄ± aldÄ± ve bÃ¼yÃ¼k bir restorasyon yapÄ±ldÄ±.

BeÅŸ yatak odalÄ± Frogmore Cottage, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tadilattan geÃ§irildi. Ne yazÄ±k ki bu iÅŸe harcanan para ve emek boÅŸa gitti. Harry ile Meghan bu konutta Ã§ok uzun sÃ¼re oturmadÄ±.

KRALÄ°ÇE CHARLOTTE'UN SEVDÄ°ÄžÄ° KIR EVÄ°YDÄ°: Frogmore Cottage'a biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m ister misiniz? Her ne kadar modern çaÄŸlarda Frogmore Cottage olarak bilinse de Windsor'da bulunan bu mülkün orijinal adÄ± Double Garden Cottage (Çifte Bahçeli KÄ±r Evi). 1801 yÄ±lÄ±nda, dönemin kralÄ± 3. George'un karÄ±sÄ± Konsort Kraliçe Charlotte'un isteÄŸiyle inÅŸasÄ±na baÅŸlandÄ±. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin resmi konutlarÄ±ndan biri olan mülk, uzun süre de Konsort Kraliçe Charlotte tarafÄ±ndan bir dinlenme evi olarak kullanÄ±ldÄ±. Bu mülk 1975 yÄ±lÄ±nda Ulusal Kültürel Miras olarak nitelendirilmeye baÅŸladÄ±. Uzun tarihi boyunca Ä°ngiliz kraliyet ailesinin üyeleri tarafÄ±ndan sÄ±k kullanÄ±lan Frogmore Cottage, Balmoral'da bulunuyor. GeniÅŸ bahçeleri dillere destan olan mülkün Harry ile Meghan açÄ±sÄ±ndan baÅŸka bir önemi daha var. Çiftin, niÅŸan fotoÄŸraflarÄ± bu mülkün bahçesinde çekildi.





RESTORASYON PARASINI GERÄ° Ã–DEDÄ°LER

Bebekleri Archie'nin dÃ¼nyaya gelmesinden sonra Kanada'ya geÃ§tiler. Orada uzun sÃ¼re kalan Ã§ift, Londra'ya dÃ¶ndÃ¼. Herkes onlarÄ±n artÄ±k bebekleriyle birlikte Frogmore Cottage'da yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken Harry ile Meghan, ailedeki gÃ¶revlerinden ayrÄ±lma kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Yani Frogmore Cottage'da beklenildiÄŸi gibi kendilerine yeni bir hayat kurmadÄ±lar. Bu arada bu konutun Harry tarafÄ±ndan kuzeni Prenses Eugenie ve kocasÄ± Jack Brooksbank'e verildiÄŸi haberleri de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Frogmore Cottage'Ä±n restorasyonu iÃ§in harcanan para da uzun sÃ¼re tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in iddialara gÃ¶re 2.4 milyon sterlin harcandÄ±. Bu para, vergi mÃ¼kelleflerinden temin edilmiÅŸti. Fakat Harry ile Meghan, ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra bu parayÄ± geri Ã¶dedi.

Â