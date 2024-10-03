Kırmızı mayosuyla hafızalara kazınmıştı... Şöhretini kendi elleriyle yıktı... Şimdi insan içine çıkmıyor

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Yeteneğinin yanı sıra güzeldi, hem de çok güzeldi. Model olan annesinden aldığı güzelliğini daha iyi değerlendirip kariyeriyle daha uyumlu hale getirseydi belki de bugün hala kamera karşısında izleyebilecekti seyirci onu.

Ama öyle olmadı... Genç yaşta yükseldiği pırıltılı dünyanın karanlık yollarına saptı. Kötü alışkanlıkların girdabına kapıldı, yolu karakola bile uzandı.

IŞILTISIYLA GÖZLERİNİ KÖR EDEN O DÜNYADAN KAÇTI

Yine de ne yaptı ne etti, kendini içine düştüğü o karanlıktan kurtardı. Önce kendisi gibi bir geçmişi olan kocasıyla evlendi.

Sonra da gençlik yıllarında ışıltısıyla gözlerini kör eden Hollywood'dan uzaklaştı. Daha doğrusu arkasına bile bakmadan kaçtı.

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Tam 11 yıldır kelimenin tam anlamıyla insan içine çıkmıyor elinden geldiğince, kameralardan uzakta sakin ve sıradan bir hayat sürüyor.

Kim mi bu anlattığımız kişi...

O DİZİ BİR DÖNEME DAMGASINI VURDU

Bir dönemin ekran tarihine damga vuran, bir değil birkaç neslin hafızasında silinmez izler bırakan daha da ötesi bugün ekrandan tanıdığımız birçok yıldıza şöhretin yolunu açan Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisinin yıldızlarından Yasmine Bleeth.

Üzerinde kırmızı mayosuyla, koyu renk uzun saçlarını savurarak kumsalda koşuşunu ekranda bir kere görenler bir daha unutamadı. Mavi gözlerinin altını çizdiği yüz güzelliği de eşine az rastlanır türdendi.

Ama Bleeth, erken yaşta kavuştuğu şöhretin cazibesine kapılarak ışıltılı dünyanın arka sokaklarına saptı. Kötü alışkanlıkların esiri oldu. Onlardan kurtulmak için de kelimenin tam anlamıyla yıllarını verdi. Sonunda bunu başardı da.

Artık eskisi gibi göz önünde bir yaşam sürmüyor. Tıpkı kendisi gibi kötü alışkanlıklarının esiri olan kocasıyla bir tedavi merkezinde tanıştı.

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ARTIK DAHA SAKİN BİR HAYAT SÜRÜYOR

Gençlik yıllarında defalarca alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan gözaltına alınan, poliste sabıka kaydı bile bulunan Bleeth, uzun süredir kendini toparlamış durumda.

Artık eskisi kadar ince bir fiziksel yapısı yok. Yani o kendisine ün getiren Baywatch dizisindeki ünlü kırmızı mayoyla bir daha kamera karşısına geçmek bile istemeyecek belki.

Yasmine Bleeth, gösteri dünyasının spot ışıkları altına daha 10 aylıkken çıktı ilk kez. Bir bebek şampuanı reklamında oynadı. Deyim yerindeyse gösteri dünyasının içine doğan bir bebekti.

Sonradan da 1993 ile 1997 yılları arasında birkaç neslin hafızasında tazeliğini koruyan Baywatch dizisinde cankurtaran Caroline Holden karakterine hayat verdi.

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O dizideki rol arkadaşları arasında Pamela Anderson, David Hasselhoff, Carmen Elektra vardı. Zaten bu isimler de söz konusu dizi sayesinde şöhret edindiler.

PIRILTILI DÜNYANIN ARKA SOKAKLARINA SAPTI

Fakat Yasmine Bleeth için hayat elde ettiği bu şöhretle birlikte olumsuz anlamda değişti. Bir anda kendini uyuşturucu batağında buldu. Kurtulmak için de çok çabaladı.

Her ne kadar 2003 yılından bu yana artık gösteri dünyasının uzağında yaşasa da bu kötü alışkanlıklarıyla ilgili konuşmaktan ve gençlere ders niteliğinde açıklamalar yapmaktan geri durmuyor eski yıldız. .

2000 yılında tedavi olmak için Malibu'da bir kliniğe yattı Bleeth. Orada da şu anda evli olduğu Paul Cerrito ile tanıştı. Cerrito da tıpkı onun gibi tedavi olmak üzere orada bulunuyordu.

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Bu tedavinin ilk süreci çok başarılı geçmedi. Bleeth, otomobilinde uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı. Suçlu bulundu ve denetimli serbestlikten yararlandı.

Yasmine Bleeth kötü alışkanlıkları yüzünden defalarca gözaltına alındı.

'UYUŞTURUCU KULLANACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

2003 yılında Glamour dergisi için kaleme aldığı bir makalede o dönemde yaşadıklarını anlattı. "Uyuşturucu kullanacağımı hiç düşünmemiştim" diye yazan Bleeth, bazı koşulların kendisini buna yönelttiğinin altını çizdi.

"Kırgın hissetmekten yorulmuştum. Aşkta tekrar iyi hissetmek istedim. Ve uyuşturucunun bunun kolay yolu olduğunu biliyordum" diyerek samimi bir şekilde içini döktü.

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Uyuşturucu almaya başladıktan sonra arkadaş çevresinden uzaklaştığını da anlattı makalesinde Bleeth. "Telefonlara cevap vermeyi bıraktım. Sadece yakınlarımla ilgili herhangi bir acil durum olup olmadığını öğrenmek için günde bir kez sesli mesajlarımı dinliyordum" diye yazdı.

Fakat bir kez daha tedavi gördü ve sonunda başarıya ulaştı. Bleeth, tedavi merkezinde tanıştığı Paul Cerrito ile evlendi.

Aslında kendisine diğer hastalarla yakın ilişki kurmaması söylenmişti. Ama anlattığına göre Cerrito'yu görür görmez aşık oldu. Bu aşkı da karşılıksız kalmadı elbette.

Sonunda ikili resmen hayatlarını birleştirdiler. Geçtiğimiz ağustos ayında da evliliklerinde 20'nci yılı kutladılar.

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ARTIK BAMBAŞKA BİR HAYATI VAR

Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gördükten sonra, bu tür maddelerden uzak kalmanın hayatının en önemli amacı haline geldiğini söyleyen Bleeth "Bundan sonra da her zaman böyle olacak" diye konuşmuştu yıllar önce verdiği bir röportajda.

Yasmine Bleeth gençlik yıllarında, dizideki rol arkadaşlarından David Charvet de dahil Matthew Perry, Steve Guttenberg gibi ünlü meslektaşlarıyla romantik ilişkiler yaşamıştı.

Yasmine Bleeth, Hollywood'a veda etmeden önce 90'ların sonunda Heaven or Vegas, Coming Soon ve Undercover gibi yapımlarda rol almıştı.

Ama sağlığına kavuştuktan sonra belki de uyuşturucu batağına saplanmasında büyük etkisi olan pırıltılı dünyaya veda etti.

Yasmine Bleeth, Paul Cerrito ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, son olarak 2000'lerin ilk yarısında birlikte bir etkinliğe katılmıştı.