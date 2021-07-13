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Haber Giriş: 13.07.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Yasmin Erbil'in adına açılan sahte hesap kızdırdı: Siz delirmişsiniz

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Yasmin Erbil'in adına açılan sahte hesap kızdırdı: Siz delirmişsiniz

Ünlülerin adını kullanarak açılan sosyal medya hesaplarına yenisi eklendi.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in adına sahte hesap açıldı.

'Yasmin Erbil'in Ayakları' isimli sayfada "Dünyalar güzeli Yasmin Erbil'in dünyalar güzeli ayakları için açılmış bir hayran hesabıdır" açıklamasına yer verildi.

Yasmin Erbil, 109 kişinin takip ettiği sayfanın ekran görüntüsünü "Siz delirmişsiniz..." notu ile paylaştı.

Yasmin Erbilin adına açılan sahte hesap kızdırdı: Siz delirmişsiniz

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