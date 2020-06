Yasmin Erbil'den duygulandıran paylaşım: Hiç bu kadar iyi bir anne olacağını düşünür müydün?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda annesine olan sevgisini her fırsatta gösteren ve sık aralıklarla annesine dair bir paylaşımda bulunan Yasmin Erbil, onun yeni yaşını da yine kendisine yaraşır bir şekilde kutladı. Annesiyle birlikte çekilmiş karelerinden oluşturduğu bir kolajı takipçileriyle paylaşan Yasmin Erbil, 57 yaşına giren annesine şu satırlarla seslendi:



“İlk fotoğrafta benim yaşlarımdasın…hiç bu kadar iyi bir anne olacağını düşünür müydün acaba? Seni seviyorum bugünün ve her günün anlamı sensin ayrıca (arkadaşlarım hemen gülümseyecekler) ‘my mom said no’ Nergo böyledir. İyi ki annem iyi ki doğdun ve ben seni buldum”

