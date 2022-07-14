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Yasmin Erbil Çeşme’de! Aynada kendini izledi...

#Yasmin Erbil#Melis Sezen#Fırat Çelik
Yasmin Erbil Çeşme’de Aynada kendini izledi...

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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Bodrum’dan Çeşme’ye

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, Bodrum tatilinin ardından arkadaşlarıyla birlikte Çeşme’ye geçti.

Yasmin Erbil önceki gün The Beach of Momo’daydı. Plajdaki boy aynasında uzun süre kendini inceleyen Erbil, daha sonra denize girdi.

Yasmin Erbil Çeşme’de Aynada kendini izledi...

Deniz sonrası kurulanıp tekrar aynanın karşısına geçen Erbil, telefonuyla bol bol fotoğrafını çekti. (Deniz BOY)

Denizde sohbet

Çeşme’de tatil yapan Fırat Çelik, önceki gün plajda şarkıcı Aybüke Albere ile objektife yansıdı. Birlikte denize giren iki ünlü isim, suyun içinde uzun süre sohbet etti. (Deniz BOY)

Yasmin Erbil Çeşme’de Aynada kendini izledi...

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Melis için dinlenme zamanı

Geçtiğimiz haftalarda final yapan “Sadakatsiz” dizisinin oyuncularından Melis Sezen, sezonun yorgunluğunu tatilde çıkarıyor.

Melis Sezen önceki gün şezlongunda renkli bikinisiyle verdiği pozları Instagram’da paylaştı. 1.6 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yasmin Erbil Çeşme’de Aynada kendini izledi...

Kızına poz verdi

Irmak Ünal önceki gün kırmızı bikinisiyle kızı Kayla’ya poz verdi. Bodrum’da tatil yapan Ünal, fotoğrafların altına şu notu yazdı: “Hayatta olduğum ve ötesinde mutlu olduğum için minnettarım.”

Yasmin Erbil Çeşme’de Aynada kendini izledi...

Ailecek spor

Buse Terim ile eşi Volkan Bahçekapılı ve Merve Terim önceki gün Bodrum’da kişisel antrenörleri Kazım Tülbentçi ile spor yaptı. Buse Terim, “Fakat iyi çalıştık” dedi.

Yasmin Erbil Çeşme’de Aynada kendini izledi...

Parti kombini

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Defne Samyeli ve Eren Talu’nun kızı Derin Talu önceki gün Lucca Beach Bodrum’da düzenlenen bir partiye katıldı. Talu, sosyal medya hesabında Movom Swimwear marka bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Samyeli kızının karelerinin altına kalp emojisi koydu.

Yasmin Erbil Çeşme’de Aynada kendini izledi...

Filleri sevdiler

Dilara ve Dilay Korkmaz kardeşler, tatil için Tayland’ın Puket adasını seçti. Abla kardeş, fillerin korunduğu özel bir alana giderek burada fillerle pozlar verdi. Dilara Korkmaz, “Biraz sevgi, biraz bakım” notunu düştü. Dilay Korkmaz ise karelerinin altına şunu yazdı: “Biraz zor oldu ama sevdim.”

Yasmin Erbil Çeşme’de Aynada kendini izledi...

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Yoruma kapattı

Eda Taşpınar ve sevgilisi, Yunanistan’ın eğlence adası olarak bilinen Mykonos’da tatil yapıyor. Taşpınar, sevgilisiyle pozlarına “Güzel bir karmaşa” notunu yazdı. Taşpınar’ın paylaşımı yoruma kapadığı dikkat çekti.

Yasmin Erbil Çeşme’de Aynada kendini izledi...

Sahilde gezinme

Ece Sükan, tatilini Bodrum’da sürdürüyor. Sükan önceki gün sosyal medya hesabından “Sahilde gezinme” notuyla pozlarını beğeniye sundu. Sükan’ın fit vücudu ve tarz bikinisi hayranlarından tam not aldı.

Yasmin Erbil Çeşme’de Aynada kendini izledi...

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#Yasmin Erbil#Melis Sezen#Fırat Çelik

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