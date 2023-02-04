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Yasmin Erbil aşka geldi

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#Yasmin Erbil#Serenay Sarıkaya#İrem Derici
Yasmin Erbil aşka geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 08:14

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil bir süredir Yiğit Poyraz’la aşk yaşıyor.

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27’nci yaşını sevgilisiyle kutlayan Yasmin Erbil, geceden fotoğrafları sosyal medyada paylaşmıştı. Genç kız sayfasına o kutlamadan yeni bir kareyi ekleyerek sevgilisinden bir istekte bulundu: “Saçını kes artık!”

Yasmin Erbil aşka geldi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Kameralara alışık değilim

“Survivor” yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan’la yeni bir aşka yelken açan İrem Derici, önceki akşam sevgilisiyle Kuruçeşme’deki Brooch adlı mekândaydı.

Yasmin Erbil aşka geldi

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Mekândan yalnız ayrılan İrem Derici, “Artık aşk iddiası doğrulandı diyebilir miyiz?” sorusunu “Bilemiyorum” diyerek yanıtsız bıraktı.
 Atakan Işıktutan ise utangaç tavırlar sergiledi: “Arkadaşlar ben alışık değilim kameralara, teşekkür ederim.” (Sayit DURMAZ)

Telefonu gizledi

Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Yasmin Erbil aşka geldi

Giyim stiliyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya’ya telefon kılıfında yazan ve sosyal medyada gündem olan “Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik” mesajı soruldu. Eliyle o yazıyı gizlemeye çalışan oyuncu, gülerek aracına bindi. (Behlül AYDIN)

Berkay'ın Dubai tarzı

 Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, kızlarıyla birlikte Dubai’ye gitti.

Yasmin Erbil aşka geldi

Aile bir alışveriş merkezinde dolaşırken görüntülendi. Geleneksel bir kıyafet giyen Berkay, bu tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

6 ay sonra İstanbul'da

Gülşen, 6 ay aradan sonra İstanbul’da sahneye çıkıyor.

Yasmin Erbil aşka geldi

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Ünlü şarkıcı, 11 Şubat akşamı Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan konserde dinleyicilerine bir görsel şölen sunmak isteyen Gülşen, yurtdışından özel sahne ekipmanları getirtti. Ünlü şarkıcı, 5 bin 800 kişilik salonda gerçekleşecek konser için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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#Yasmin Erbil#Serenay Sarıkaya#İrem Derici

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