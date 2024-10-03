Yaşlı kocasını yatakta basmıştı: 27 yaş genç uzatmalı nişanlısıyla liseli aşıklar gibi: 'Kedi Kadın'ın öpücüğü

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Bir şekilde zengin olan bu kişiler, ardı ardına öyle çok estetik yaptırıyorlar ki, onları görmezden gelmek de mümkün olmuyor.

İşte yıllardır "kedi kadın" diye tanımlanan Jocelyn Wildenstein, bunlardan biri.

Gençlik yıllarında kendisinden çok yaşlı ve zengin biriyle evlenip hayatını tamamen değiştirdi Wildenstein.

Onun ilgisini canlı tutmak için başladığı estetik operasyonlar onun için "su içmek" gibi bir hale döndü...

Evliliği olaylı bir şekilde bittikten sonra da bıkıp usanmadan bıçak altına yattı. Öyle ki artık eski halinden eser kalmadı, yüzünün şekli tamamen değişti.

EN ÜNLÜ ESTETİK BAĞIMLISI

Jocelyn Wildenstein, artık birçok kişiye göre "estetik kurbanı..."

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Şu anda 84 yaşında olan Jocelyn Wildenstein, uzun süredir kendisinden 24 yaş genç Lloyd Klein ile nişanlı.

Çift, hala evlenmeye yanaşmıyor ama gittikleri her yerde de aşk tablosu çizmekten vazgeçmiyor.

Jocelyn Wildenstein ile Lloyd Klein, önceki gün de Fransa'nın başkenti Paris'te objektiflere takıldı.

Akşam yemeğine çıkan çift, karşılarında kameraları görünce de el ele tutuşup birbirlerini öpücüklere boğmaktan vazgeçmedi. Yeteri kadar görüntülendiklerinden emin olduktan sonra da yollarına devam ettiler.

Wildenstein ile sevgilisi Paris'te çıktıkları akşam yemeğinde objektiflere takıldı. Bir türlü evlenmeyen uzatmalı nişanlılar yine her zamanki gibi aşk tablosu sergiledi.





NİŞANLISINA ŞİDDET UYGULAMAKLA SUÇLANMIŞTI

2015'te nişanlanan çiftin 2018 yılında evleneceği konuşuluyordu. Fakat çift, henüz bu planı gerçekleştirmedi.

2016 yılında da Jocelyn Wildenstein ile Lloyd Klein, bir polisiye olay nedeniyle gündeme gelmişti. Wildenstein, nişanlısı Klein'e şiddet uyguladığı için gözaltına alındı.

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ORTA HALLİ BİR AİLENİN KIZIYDI

Jocelyn Wildenstein, gösteri dünyasının en dikkat çeken üyelerinden biri. 5 Ağustos 1940'ta İsviçre'de dünyaya gelen Jocelyn Wildenstein, ya da doğum adıyla Jocelyne Périsset orta halli bir ailenin üyesiydi.

İyi bir eğitim görmeyen Wildenstein, babasına ait tekstil dükkanında çalışıyordu.

Bir gün dönemin önde gelen sinema yönetmenlerinden Cyrill Piguet, bu mağazaya girdi ve kelimenin tam anlamıyla Jocelyn Wildenstein'ın hayatını değiştirdi.

Piquet ile Jocelyn Wildenstein sevgili oldular. Yönetmen, onu Lozan kentindeki durağan hayatından çıkarıp daha sonraki renkli hayatının merkezi olan New York'a götürdü.

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O dönemi bir röportajında "Çok heyecanlı insanlarla tanışmaya başladım. Kabuğumu kırmış gibiydim” diyerek anlatmıştı.

SEVGİLİLERİ SAYESİNDE DÜNYAYI GEZDİ

Yönetmen Cyrill Piguet ile ilişkisi sırasında Avrupa ülkelerini gezdi Jocelyn Wildenstein. Sonra ondan ayrıldı ve hayatına İtalyan yönetmen Sergio Gobbi girdi.

Onun sayesinde de bu kez Afrika kıtasını karış karış gezdi.

Sonra bir gün döneminin ünlü iş insanlarından Adnan Kaşıkçı ile tanıştı.

Bu şekilde de hem hayatını hem görüntüsünü değiştirmesine neden olan büyük aşkı Alec Wildenstein ile yolları kesişti.

İşte onu "kedi kadın" olmaya götüren süreç de böyle başladı.

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ZENGİN BİR AİLEYE GELİN GİTTİ

Kenya'da bir safaride tanışan Alec Wildenstein ile Jocelyn Wildenstein arasında büyük bir aşk doğdu. Çift evlendi.

Avrupa'nın önde gelen zengin ailelerinden birine gelin gitti bu şekilde Jocelyn Wildenstein. Her ne kadar Wildenstein'ın ailesi bu durumu onaylamasa da!

Wildenstein çiftinin iki çocuğu oldu. Bu arada Jocelyn Wildenstein da kendisini "kedi kadın" olmaya götüren sürece girdi.

Bunun nedeni büyük bir aşkla sevdiği kocasının kedilere ve kedigiller familyasından hayvanlara duyduğu büyük aşktı.

Jocelyn Wildenstein, bu nedenle kedigiller familyasına benzemek için başladığı estetik operasyonlar için milyonlarca dolar harcadı. Fakat bu durum kocasını kaybetmesine de neden olacaktı.

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KOCASINI BİR RUS MANKENLE YATAKTA BASTI

Kocası Alec onun bu kadar estetik bağımlı olmasından hoşlanmıyordu. Yani Jocelyn Wildenstein'ın sırf kocasına kendisini beğendirmek için yaptırdığı bu estetikler sonunda ters tepti. Çift, 1997 yılında boşandı.

Boşanmalarına giden yol da olaylıydı. Wildenstein bir gün kocasını genç bir Rus modelle yatakta bastı. O kadar öfkelendi ki kocasına silah çekti ve gözaltına alındı.

Boşanmaları da uzun sürdü. İki yılın sonunda Jocelyn Wildenstein, eski eşinden 2 buçuk milyar dolar tazminat aldı.

Kullanılması konusunda da davaya bakan hakim "bu parayı estetik cerrahide kullanılmaması" şartını koştu.

Jocelyn Wildenstein, bugün 80 yaşına gelse de son dönemde fazla göz önüne çıkmasa da hala renkli dünyanın en dikkat çeken üyelerinden biri.