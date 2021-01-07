YaÅŸlanmayan adam denizden bÃ¶yle Ã§Ä±ktÄ±

GENÃ‡LÄ°K YILLARINDAKÄ° GÃ–RÃœNTÃœSÃœNÃœ KORUYOR

Son dÃ¶nemde Matrix serisinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ filmiyle gÃ¼ndemde olan 56 yaÅŸÄ±ndaki Keanu Reeves, Malibu'da plajda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. AktÃ¶rÃ¼n, 60 yaÅŸÄ±na girmesine dÃ¶rt yÄ±l kala bile genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ korumasÄ± bir kez daha gÃ¼ndem oldu.Â KEYÄ°FLÄ° ANLAR

Keanu Reeves, kamujlaf rengi mayosuyla denize girdi. Sonra da beyaz havlusuyla kurulanÄ±p Ã¼zerine gÃ¼nlÃ¼k kÄ±yafetlerini giydi. ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r, motosikletine binerek plajdan ayrÄ±ldÄ±. MATRÄ°X 4 Ã‡EKÄ°MLERÄ° PANDEMÄ° YÃœZÃœNDEN DURDURULDU

ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r Keanu Reeves de koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle iÅŸleri duran sinema sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan biri. BÃ¼tÃ¼n Avrupa kapanmaya gitmeden Ã¶nce Reeves de Matrix 4 filminin Ã§ekimleri iÃ§in Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de bulunuyordu. Fakat pandemi yÃ¼zÃ¼nden Ã§ekimler durunca Los Angeles'a, evine geri dÃ¶ndÃ¼. FORMUNU KORUMAK Ä°Ã‡Ä°N PROGRAMINA DEVAM ETTÄ°

Keanu Reeves, ne film Ã§ekimi sÃ¼recinde ne de evine dÃ¶ndÃ¼kten sonra egzersiz programÄ±nÄ± aksatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Sekiz hafta Berlin'de kaldÄ±ktan sonra ABD'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Reeves "Berin'de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m antrenÃ¶rlerle yaptÄ±ÄŸÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Los Angeles'ta da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼m. BÃ¶ylece egzersizlerimi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼n, rolÃ¼mÃ¼ canlÄ± tuttum" demiÅŸti. SEVGÄ°LÄ°SÄ° Ä°LE GÃœNDEM OLMUÅžTU

Sahip olduÄŸu bÃ¼yÃ¼k servete raÄŸmen, mÃ¼tevazÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve yardÄ±mseverliÄŸi ile dikkat Ã§eken Reeves, son dÃ¶nemde yeni sevgilisiyle de gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸmiÅŸti. Reeves, uzun bir sÃ¼re sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant ile el ele bir etkinliÄŸe katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YAKIN ARKADAÅžIYDI SEVGÄ°LÄ°SÄ° OLDU

YÄ±llar boyunca hayatÄ±na kimseyi almayan Reeves'in 47 yaÅŸÄ±ndaki Grant ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± romantik iliÅŸkiyi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermesi uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. YaÅŸÄ±tÄ± olan meslektaÅŸlarÄ± gibi yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ kadÄ±n yerine kendisine uygun yaÅŸta bir sevgilisi olmasÄ± gÃ¼ndemde yer tutmuÅŸtu. Reeves'in gÃ¶nÃ¼l kapÄ±sÄ±nÄ± yÄ±llar sonra aÃ§an Alexandra Grant, Los Angeles'ta yaÅŸayan bir sanatÃ§Ä±. Modern sanat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan Grant ile Reeves'in yÄ±llar boyunca yakÄ±n arkadaÅŸ olduklarÄ± da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. ROL ARKADAÅžI Ã–VGÃœLER YAÄžDIRDI

Keanu Reeves, geÃ§en yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda, 2014 yÄ±lÄ±nda John Wick adlÄ± filmde birlikte Ã§alÄ±ÅŸan AvustralyalÄ± oyuncu Toby Leonard Moore'un sÃ¶zleriyle de gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. 39 yaÅŸÄ±ndaki Moore, Daily Mail Australia'ya verdiÄŸi rÃ¶portajda, Keanu Reeves ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n 'rÃ¼ya gibi' olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. HEPSÄ° YÃœZDE 100 GERÃ‡EK

Keanu Reeves'in bÃ¼yÃ¼k bir hayranÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Toby Leonard Moore, onunla ilgili ÅŸehir efsanesi gibi anlatÄ±lan her ÅŸeyin yÃ¼zde 100 gerÃ§ek olduÄŸunu belirtti. Keanu Reeves'in metroda kadÄ±nlara ya da kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k kiÅŸilere yer verdiÄŸi videolar da sÄ±k sÄ±k sosyal medyada paylaÅŸÄ±lÄ±yor. KARDEÅžÄ° Ä°Ã‡Ä°N KARÄ°YERÄ°NE ARA VERMÄ°ÅžTÄ°

Reeves, 2000'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda kÄ±z kardeÅŸi Kim'in kan kanserine yakalanmasÄ± Ã¼zerine oyunculuÄŸa da ara verme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. BasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Reeves, evini kardeÅŸine bakmak iÃ§in dÃ¼zenlemiÅŸ ve neredeyse bÃ¼tÃ¼n vaktini ona ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Keanu Reeves'in kardeÅŸi daha sonra saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. BABASI TERK ETTÄ°

Reves'in geÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ± trajedilerle ve zorluklarla dolu. Ä°ngiliz bir anne ile Ã‡inli- Hawaili bir babanÄ±n oÄŸlu olarak Beyrut'da doÄŸdu Reeves. O henÃ¼z 3 yaÅŸÄ±ndayken babasÄ± aileyi terk etti.Ã–ÄŸrenciliÄŸi de zor geÃ§ti Reeves'in. Disleksi sorunu olduÄŸu iÃ§in okuma ve yazma konusunda gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. Lise yÄ±llarÄ±nda da dÃ¶rt farklÄ± okula gitmek zorunda kaldÄ±. BÃœYÃœK TRAJEDÄ° YAÅžADI

Keanu Reeves hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k trajedisi ise uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kaldÄ±. YÄ±l 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir trafik kazasÄ±nda genÃ§ bir kadÄ±n, kullandÄ±ÄŸÄ± jipin camÄ±ndan yola fÄ±rladÄ± ve oracÄ±kta hayatÄ±nÄ± yitirdi. Kazada Ã¶len 28 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi. Bu haber Ã¼zerine Matrix 2 filminin Ã§ekimlerine hazÄ±rlanan Reeves kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±. Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce, adÄ±nÄ± Ava olarak belirledikleri kÄ±zlarÄ±nÄ± daha doÄŸmadan kaybetmiÅŸlerdi. Sekiz aylÄ±k hamile olan Syme, bir gÃ¼n karnÄ±ndaki bebeÄŸin tekmelerini hissetmediÄŸini sÃ¶yleyince Ã§ift doktora gitti. Ä°ÅŸte acÄ± gerÃ§ek o zaman ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ava, daha doÄŸmadan anne karnÄ±nda Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin iliÅŸkisi bozuldu. 'ONLARLA BÄ°RLÄ°KTE YAÅžASAM HAYATIM NASIL OLURDU?'

Ama hiÃ§bir zaman tam olarak kopmadÄ±lar. Jennifer Syme, Keanu Reeves'in kÄ±z kardeÅŸi Kim, kan kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ± zaman da zorlu tedavi sÃ¼recinde onlarÄ± hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±. Reeves olayÄ±n Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§tikten sonra bir rÃ¶portajÄ±nda kaybettiÄŸi, Jennifer ve doÄŸmadan Ã¶len kÄ±zÄ± Ava'dan sÃ¶z ederek "OnlarÄ±n hayatÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olmayÄ± Ã¶zlÃ¼yorum. OnlarÄ±n da benim hayatÄ±mÄ±n bir parÃ§asÄ± olmasÄ±nÄ±. EÄŸer onlarla birlikte olsaydÄ±m her ÅŸey nasÄ±l olurdu merak ediyorum. Bir daha tekrarlanmayacak ÅŸeyleri Ã¶zlÃ¼yorum" demiÅŸti.

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