'Yaşlandıkça içimdeki yumuşak yanın farkına vardım'... Genç sevgilisi hakkında ilk kez 'iki laf' etti

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Bu sözler, gerçekten de 30 yıldır sinema dünyasının yıldızlarından biri olan Brad Pitt'e ait...

Her hemcinsinde rastlanmayacak kadar çarpıcı görüntüsü zamana meydan okuyan, dünyanın dört bir yanında hayranları hatta platonik aşıkları bile olan biri için çok da şaşırtıcı bir durum değil aslında bu.

Diğer yandan Brad Pitt, her adımıyla basının manşetlerini süslüyor olsa da kendisi özel hayatıyla ilgili çok da fazla konuşmuyor, açıklama yapmıyor aslında.

Ama bu kez bu kuralını bozdu ve GQ dergisi için verdiği röportajda hem Angelina Jolie ile boşanması hem de yeni sevgilisi Ines de Ramon hakkında gerçekten de "iki kelime" etti.

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SAKALLARINA AK DÜŞMÜŞ

Bütün bunlardan önce Brad Pitt'in dergi için verdiği kapak pozuna değinelim. 61 yaşındaki Pitt o pozda "bir değişik" görünüyordu..

Üzerinde önü ve cepleri fermuarlı siyah bir tulum, neredeyse bütün bacaklarını kaplayan deri çizmeler ve başında da aynı renk bere vardı.

Ak düşmüş sakalları ve yüzündeki her zamankinden farklı ifadesi de doğrusu dikkate değerdi.

Nathaniel Goldenberg'in objektifine verdiği o poz da özellikle sosyal medyada uzun uzun konuşuluyor zaten.

Şimdi gelelim Brad Pitt'in röportajda söylediklerine.

JOLIE'DEN BOŞANMASI ÇOK ÖNEMLİ GELMEMİŞ

Elbette Angelina Jolie ile sekiz yıl süren boşanmasıyla ilgili bir soru soruldu Pitt'e. O ise bu soruya ilginç bir yanıt verdi...

Sanki didik didik edilen, hakkında "aile içi şiddet" suçlamalarında bulunulmamış biri gibi biraz alttan aldı.

Pitt, Angelina Jolie ile boşanması tamamlandıktan sonra rahatlayıp rahatlamadığı sorusuna, 'bunun o kadar büyük bir şey olduğunu düşünmediğini' söyleyerek yanıt verdi.

"Sadece sonuca varan bir şeydi... Yasal olarak yani" dedi ünlü yıldız.

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'HESAPLI YAŞAMAK YORUCU'

Sonra da tabii ki sıra geldi 2022'den bu yana birlikte olduğu sevgilisi Ines de Ramon ile ilgili sözlerine.

Brad Pitt, 35 yaşındaki Ines de Ramon ile ilk kez kamera karşısına çıktığında Britanya Grand Prix'sine gitmişlerdi.

Daha önce paparazzi tarafından farklı yerlerde yan yana el ele görüntülenseler de ilk kez geçen yıl F1 yarışlarında kameralardan kaçmadılar.

Pitt'e "Bunu hesaplayarak mı yaptınız?" diye soruldu elbette. O da Ines de Ramon ile ilk kez halka açık bir etkinlikte el ele görüntülenmesinin önceden planlanmadığını söyledi. "Hayır, bu o kadar da hesaplanmış bir şey değildi" dedi.

Brad Pitt, bu tür hesaplı davranışlarda bulunmadığını da ifade etti... Sonra da şöyle konuştu: "Bu ne kadar yorucu olurdu... Hayat sadece evrim geçirir, ilişkiler evrim geçirir."

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Bu arada Pitt, yıllar geçtikçe kişiliğinde de bazı değişmeler olduğunu söyledi.

Yaş aldıkça içindeki yumuşak yanı bulduğunu belirtti. Bunun yanı sıra aslında mimariye olan ilgisini ve doğa sevgisini keşfettiğini de sözlerine ekledi.





Aslında gazetecilik eğitimi alan Brad Pitt, eşine az rastlanır fiziksel görüntüsü sayesinde gençlik yıllarından itibaren sinemanın yıldızı oldu.