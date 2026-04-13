Yaşıtları sayesinde paraya para demiyor... Başkalarının hayali onun hayatı oldu: İşte genç milyarderin evi!

Zaten sonra da dünyanın 30 yaş altındaki en zenginleri arasına adını yazdırdı. Önce kozmetik markası, şimdi de bir giyim markası kurdu.

Ağırlıklı olarak kendi yaş kuşağındaki genç kadınlara yönelik bu iki markası sayesinde de servetine servet kattı.

Bunların sonucu olarak şu anda sadece 28 yaşında ve 700 milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu. Şimdi de yeni evini, sosyal medyadaki milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

MİLYARDER KYLIE'NİN EVİ DE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Birçok kişi anlattığımız bu ünlünün Kylie Jenner olduğunu zaten çoktan anladı.

Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü olan 28 yaşındaki Jenner, son zamanlarda Hollywood'un genç kuşak yıldızlarından Timothee Chalamet ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor.

Ama şimdi sosyal medya üzerinden attığı yeni bir adımla dikkatleri başka bir alana, yaşadığı lüks eve çekti.

Ünlülerin akın akın gittiği Coachella Festivali'nde boy göstermeyi de ihmal etmeyen Kylie Jenner, Palm Springs'teki evinde çekilen görüntülerini paylaştı.

Bu şekilde de nasıl bir ortamda yaşadığını gözler önüne serdi.

EVİNDEKİ OLANAKLARIN SINIRI YOK

Kendisini milyoner yapan kozmetik markasından sonra yaşıtlarının rağbet gösterdiği bir de giyim markası yaratan Jenner, lüks evinin farklı bölümlerinde de çarpıcı pozlar verdi.

Kylie Jenner, evini sergilemeye bir golf arabasıyla bahçe kapısından girerek başladı. Sonra da hem geniş arazisinin hem de evin içinin görüntülerini paylaştı.

Paylaşımında dikkat çeken en önemli ayrıntı, Kylie Jenner'ın evinde açık renklerin hakim olması. Geniş alanlarda pahalı ama az sayıda eşya görülüyor.

SİNEMA SALONU VE BASKETBOL SAHASI

Elbette evin manzarası, havuzu, basketbol sahası bir yana Kylie Jenner'ın hayatını kolaylaştıran başka ayrıntılar da var.

Bunlardan biri de evin iç kısmında yer alan büyük bir sinema salonu.

Jenner, videosunda aynı zamanda evinin içinde katlar arası dolaşırken rahat etmesini sağlayan asansörü de gözler önüne serdi.

Kylie Jenner, evinin iç kısmının yanı sıra dış alanları için de kelimenin tam anlamıyla avuç dolusu para harcamış.

BÖYLE YAŞAMAK İÇİN AVUÇ AVUÇ PARA AKITTI

Havuzun kenarındaki açık renkli oturma grupları, şezlonglar, kahve masaları gibi ayrıntılar da dikkatlerden kaçmadı.

Eski sevgilisi Travis Scott ile ilişkisinden iki çocuk sahibi olan Kylie Jenner'ın evinde bir basketbol sahası da bulunuyor.

Yıldız, orada da eline bir basketbol topu alıp kameralara poz vermeyi ihmal etmedi elbette.

AŞK HAYATIYLA DA ÇOK KONUŞULUYOR

Kylie Jenner, Kardeshian- Jenner kardeşlerin en küçüğü. Önceleri sessiz sakin hayatını sürdürürken sonrasında birden ailenin en çok dikkat çeken kişisi haline geldi.

Dizi dizi estetik operasyonlarla kendini baştan başa değiştiren Jenner, annesi Kris Jenner'ın desteğiyle yarattığı kozmetik markası sayesinde daha 20'li yaşlarında milyoner oldu.

Sonra bu alandaki başarısını bu kez de giyim koleksiyonuna taşıdı.