Yaşıtlarının çoğu artık hayatta bile değil... Ünlü milyarder yarı yaşındaki aşkıyla beşinci evliliğini yaptı

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Ama o her ne kadar ayakta durmakta zorlanıyor olsa da kalbinin sesini dinlemeyi ve aşkın peşinden koşmayı sürdürüyor.

Bir süre önce dördüncü kez nişanlanan ve evliliğin eşiğinden dönen ünlü milyarder bu kez başka bir kadınla beşinci evliliğini yaptı... Geçip giden yıllara hiç aldırmadan hayatında yeni bir sayfa açtı.

AŞKIN PEŞİNİ BIRAKMADI YENİ YUVASINI KURDU

Aşktan da kendine yeni bir yuva kurmaktan da vazgeçmeyen bu milyarder Rupert Murdoch'ın ta kendisi..

.93 yaşındaki medya patronu Murdoch, Rus bilim kadını Elena Zhukova ile beşinci evliliğini yaptı. Murdoch ile 67 yaşındaki Zhukova,geçtiğimiz aylarda nişanlandıklarını açıklamışlardı.

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Çiftin düğün töreni Murdoch'ın sahibi olduğu California, Bel Air'deki malikanesinde kıyıldı. 93 yaşındaki damat, takım elbisesinin altına spor ayakkabılar giydi. Gelin Elena ise sade, beyaz bir elbise tercih etti.

Murdoch ile Zhukova'nın nikah törenine sadece aile üyeleri ile çok yakın dostları katıldı. Yeni evli çift, daha sonra bu mutlu günün anısına kameralara poz verdi.

Rupert Murdoch ile Elena Zhukova, geçen yılın yaz aylarından bu yana birlikteydi. Geçen mart ayında da nişanlandıklarını açıklamışlardı.

Bu arada Elena Zhukova'nın, ünlü iş insanı Roman Abramovich'in eski karısı Daria'nın annesi olduğunu da hatırlatalım.

Elena Zhukova, Rus iş insanı Roman Abramovich'in eski kayınvalidesi.

DÜĞÜNE SAYILI GÜNLER KALA NİŞAN BOZULDU

Rupert Murdoch, geçen yıl Ann Lesley Smith ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Fakat neredeyse düğünlerine sayılı günler kala çift yollarını ayırdığını duyurdu.

Aradan çok zaman geçmeden de Rupert Mordoch, bu kez Elena Zhukova ile yeni bir aşka yelken açtı. Sonunda da onunla evlendi.

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EN ÇOK KONUŞULAN EVLİLİĞİNİ JERRY HALL İLE YAPTI

Ünlü milyarder bundan önceki en çok konuşulan evliliğini eski model ve Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger'ın eski sevgilisi Jerry Hall ile yapmıştı.

Fakat 2016 yılında başlayan bu evlilik 2022'de sona geldi. Murdoch ile 65 yaşındaki Jerry Hall'un boşanması uzun süre basını ve kamuoyunu meşgul etti.

Çünkü ortada çok büyük bir servet vardı. Murdoch'a ait 14 milyar sterlini aşkın dev bir servet yani. İşte o dönemde herkes, Murdoch'ın servetinden ne kadarını Hall'e boşanma tazminatı olarak vereceği merak konusu oldu.

Bu arada konuşulanlar arasında sadece Murdoch'ın kendi serveti yoktu, Hall ile evliyken yapılan yatırımlar ve alınan lüks mülkler de söz konusuydu.

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BOŞANIRKEN HATIRI SAYILIR BİR MÜLKÜ ESKİ KARISINA VERDİ

Çünkü Rupert Murdoch ile Jerry Hall evliyken, Oxfordshire'da değeri 12 milyon sterlin olan bir villa satın aldı. Ardından da ünlü ve varlıklı kişilerin yaşadığı Cotswold'da bir mülk daha edindiler. Çift geçen yıl ise ABD'de bir sığır çiftliğini taşınmazları arasına kattı.

Rupert Murdoch ile Jerry Hall'un ayrılacağı haberi 2022 yılının haziran ayında duyuldu. İki ay sonra da boşanma tamamlandı.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Murdoch'un Reading ve Henley-on-Thames arasında genişleyen bir Georgian kır malikanesi olan Hall Holmwood House'u verdi.

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ESKİ EŞLERİNE YÜKSEK MİKTARDA TAZMİNAT ÖDEDİ

Rupert Murdoch ise Jerry Hall'dan önceki üç eşine de hatırı sayılır tazminatlar ödedi.

Murdoch ilk evliliğini Avustralyalı model Patricia Booker ile 1957 ile 67 yılları arasında yaptı. Ona herhangi bir tazminat verip vermediği bilinmiyor.

Murdoch 30 yıl evli kaldığı Anna Mann'dan boşanırken ona 1 buçuk milyon sterlin tazminat ödedi.

TV KANALINDAKİ ÇALIŞANIYLA EVLENDİ BOŞANDI

Rupert Murdoch ilerleyen yaşına rağmen aşk hayatına hız kesmeden devam etti. Anna Mann ile yollarını ayırdıktan sadece bir ay sonra kendi TV kanallarından birinde çalışan Wendi Deng ile evlendi.

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Fakat onunla evliliği de 14 yıl sürdü. Boşanma sırasında da eski eşine 1. 8 milyar dolar ödedi.