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Hele söz konusu çocuk bir kraliyet ailesinde doğmuşsa daha da ötesinde gelecekte ülkesinin tahtına geçecekse!

İşte İsveç kraliyet ailesinin geleceği olan Prenses Estelle de bunlardan biri.

14 yaşındaki Estelle, kral dedesi XVI. Carl Gustaf'ın ardından tahta geçecek olan Veliaht Prenses Victoria ile kocası Prens Daniel'in iki çocuğundan büyük olanı.

'ESKİCİ PRENSES' BU KEZ AYRICALIĞINDAN YARARLANDI

İlk doğan olduğu için de ülkenin yasaları gereği zamanı gelince tahta çıkacak. Daha doğduğu günden bu yana da bu görev için hazırlanıyor.

Onun daha şimdiden üstlendiği görevlerine, halkın sempatisini kazanmak, insanlara yük oluyormuş gibi hissettirmemek de dahil.

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Doğrusu Estelle bu zamana kadar özellikle de giyim kuşam konusunda bunu sağladı. Annesinin eski kıyafetlerini giyen genç kız, bu nedenle "eskici prenses" olarak bile anılır oldu.

Ama ortaokul öğrenimi gören Estelle'in yaptığı staj ülkesinde gürültü kopardı ve bazı gazetelerde köşe yazarları tarafından kıyasıya eleştirildi.

Prenses Estelle, stajını herkese nasip olmayacak bir şekilde yaptı. Gelecekteki görevlerinin de bir parçası olarak diplomatik alanda staj gördü ve bunun için de Finlandiya'ya gitti.

Bir başka deyişle yaşıtları mağazalar, atölyeler, restoranlar ya da sıradan ofislerde staj yaparken Estelle, komşu ülke Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un konuğu oldu.

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Bunun yanı sıra stajının bir bölümünde de İsveç'in Helsinki Büyükelçiliği'nde de görev yapıp işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmeye çalıştı.

Prenses Estelle, ailesinin resmi sosyal medya hesabından da stajda neler yaptığını anlatan bir metin paylaştı.

Genç kızın bu stajı, İsveç'te bazı kesimler tarafından olumlu karşılandı.

Sonuçta zamanı geldiğinde zaten günlük hayatının ve görevlerinin bir parçası haline gelecek diplomasiyi bu yaşta öğrenmesi normal kabul edildi.

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Fakat ülkedeki bazı gazetelerde yazan köşe yazarları Estelle'in ayrıcalıklı stajına çok da sıcak bakmadı.Bazıları, ortaokul stajının bir komşu ülkenin devlet başkanının yanında yapılmasını doğru bulmadığını belirtti.

Eleştirenler, savunma, dış politika ve üst düzey diplomasi gibi konuların ortaokul stajına konu edilmesinin doğru olmadığını savundu.

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14 yaşındaki Estelle, annesi Prenses Victoria'nın ardından şu anda kral olan dedesinin ikinci sıradaki veliahdı.