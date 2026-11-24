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Hele söz konusu çocuk bir kraliyet ailesinde doğmuşsa daha da ötesinde gelecekte ülkesinin tahtına geçecekse!
İşte İsveç kraliyet ailesinin geleceği olan Prenses Estelle de bunlardan biri.
14 yaşındaki Estelle, kral dedesi XVI. Carl Gustaf'ın ardından tahta geçecek olan Veliaht Prenses Victoria ile kocası Prens Daniel'in iki çocuğundan büyük olanı.
Onun daha şimdiden üstlendiği görevlerine, halkın sempatisini kazanmak, insanlara yük oluyormuş gibi hissettirmemek de dahil.
Doğrusu Estelle bu zamana kadar özellikle de giyim kuşam konusunda bunu sağladı. Annesinin eski kıyafetlerini giyen genç kız, bu nedenle "eskici prenses" olarak bile anılır oldu.
Prenses Estelle, stajını herkese nasip olmayacak bir şekilde yaptı. Gelecekteki görevlerinin de bir parçası olarak diplomatik alanda staj gördü ve bunun için de Finlandiya'ya gitti.
Bir başka deyişle yaşıtları mağazalar, atölyeler, restoranlar ya da sıradan ofislerde staj yaparken Estelle, komşu ülke Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un konuğu oldu.
Prenses Estelle, ailesinin resmi sosyal medya hesabından da stajda neler yaptığını anlatan bir metin paylaştı.
Genç kızın bu stajı, İsveç'te bazı kesimler tarafından olumlu karşılandı.
Sonuçta zamanı geldiğinde zaten günlük hayatının ve görevlerinin bir parçası haline gelecek diplomasiyi bu yaşta öğrenmesi normal kabul edildi.
Eleştirenler, savunma, dış politika ve üst düzey diplomasi gibi konuların ortaokul stajına konu edilmesinin doğru olmadığını savundu.
Bu arada küçük bir not... İsveç'te Prenses Estelle'in yaşıtı olan öğrenciler, bir veya iki haftalarını şirket ya da kurumlarda staj yaparak geçiriyor. Bu uygulamayla, öğrencilerin yüksek öğrenime başlamadan önce profesyonel ortamı deneyimlemesi ve geleceklerini şekillendirme konusunda ufuklarını açması amaçlanıyor.