Son yılların en çirkin boşanma davasının kahramanı olmuştu... Eski kocasını genç sevgiliye kaptırdı... Şimdi yalnız ve mahzun sokaklarda dolaşıyor

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Ardından iki kızıyla birlikte beş parasız bir şekilde hayata tutunmaya çalıştı. Daha birkaç ay önce oturdukları evden atılabileceklerini söyleyip hayranlarını bir kez daha üzdü.

Üstelik bu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir işi bile yok.

Bir de bunun üstüne eski kocası "Bütün parasını onun için harcıyor. Kızlarının aç gezmesi umurunda bile değil" diye suçladığı genç sevgilisiyle evlendi.

Büyük olasılıkla bunu bile gazete haberlerinden öğrendi.

Son iki yıldır ardı ardına talihsizlik yaşayan bu ünlü oyuncu, eski kocasının evlenmesinden sonra ilk kez görüntülendi. Yine başı önündeydi ve yine yanında kızlarından biri vardı.

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YİNE SİYAHLAR İÇİNDE YİNE YÜZÜ ASIK

Gösteri dünyasının bu en karmaşık ve olaylı boşanmalarından birinin kahramanı Alice Evans anlattığımız bu kişi.

Eski kocası Ioan Gruffud ile kavgalı gürültülü bir şekilde ayrılan Evans, hayatını da bir türlü toparlayamadı.

Boşandığı kocası Gruffudd, geçtiğimiz hafta kendisinden yaşça genç sevgilisi Bianca Wallace ile hayatını birleştirdi.

İşte o sürpriz nikahın ardından Evans da ilk kez eski evliliğinden dünyaya gelen iki kızından büyüğü olan 15 yaşındaki Ella ile birlikte Beverly Hills'te görüntülendi.

Üzerinde yine siyah kıyafetleri vardı ve yüzü yine asıktı. Anne- kız yine ellerinde torbayla alışverişten dönüyordu.

YUVA YIKILDI ZORLUKLAR BAŞLADI

Kocası gibi oyuncu olan Alice Evans, Ioan Gruffudd'dan ayrıldığından beri ne kadar büyük zorluklar yaşadığını kimseden saklamıyor.

Kimi zaman kızlarına yiyecek alacak parayı bile bulamadığını söyleyen 56 yaşındaki Evans, geçen yılın son döneminde 11 yaşındaki kızı Elsie'yi hastaneye götürdüğünü ama faturayı ödeyemediğini sosyal medyadan duyurdu.

Daha öncesinde de işsiz olduğunu söyleyen Alice Evans "Bir kafede bile çalışabilirim. Ama yaşım büyük olduğu için kimse bana iş vermek istemiyor" demişti.

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BÜTÜN BİRİKİMİNİ BOŞANIRKEN HARCADI

Zaman zaman kısa süreli işlerle para kazanan Evans, "Bazen evin kirasını ödemekle kızlarımın önüne yiyecek koymak arasında kararsız kalıyorum" sözleriyle ekonomik açıdan ne kadar zor durumda olduğunu da ifade etti.

Alice Evans yaşadığı bu maddi zorlukların nedenini eski kocası Ioan Gruffudd ile boşanırken bütün birikimini elden çıkarmak zorunda kalmasına bağladı.

Evans geçen şubat ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında takipçilerine "Size iki tane büyük haber vereceğim. Bunlardan biri ev hayatıyla ilgili. Yakın zamanda evden atılıyoruz. Ve şehirdeki en ucuz odanın kirasını bile ödeyebilecek paramız yok" diye yazdı.

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ESKİ KOCASI GENÇ SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

Diğer yandan eski kocası Ioan Gruffudd'un ise genç aşkı Bİanca Wallace ile zevk ve sefa içinde yaşadığını kızlarıyla hiç ilgilenmediğini de defalarca tekrarladı.

Bu arada Alice Evans'ın anlattığına göre özel hayatında kendisine destek olacak bir sevgilisi de yok.

Evans katıldığı bir sohbet programında "Benim yaşıtım erkekler genç sevgili istiyor" diyerek bu konuda umudu olmadığını da bir şekilde ifade etti.

Diğer yandan Evans'ın eski kocası 51 yaşındaki Gruffudd, geçen hafta sonu 32 yaşındaki Bianca Wallace ile hayatını birleştirdi.

Bu mutlu haberi de sosyal medya sayfalarından duyurdu çift. Önce sade bir nikah kıydıklarını ama yakında düğün yapacaklarını da belirttiler.

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Görünüşe göre Alice Evans, iki kızıyla ayakta kalma mücadelesi verirken eski kocası Gruffudd kendine çoktan yeni bir hayat kurdu bile.

Alice Evans'ın eski kocası Ioan Gruffudd geçtiğimiz hafta sonu genç sevgilisi Bianca Wallace ile evlendi.