'Yaşım 36 dese' kimse şaşırmaz, ama bugün 56 yaşına girdi... Fotoğraf 90'lardan değil, yeni çekildi

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Rania'nın sıra sıra torunlarına kavuşması da hepi topu üç yıl içinde gerçekleşti. Önce büyük oğlu Hüseyin ve karısı Rajwa, kucağına İman adlı kız torununu verdi.
Ardından büyük kızı İman ile damadı Jameel Thermiotis önce kızları Amina, sonra da ikizleri Rania ile Talia'yı aileye kattı.
Sonuç olarak Rania, daha 60 yaşını bile görmeden bir anda dört torun sahibi oldu.
Dünyanın; yıllara en iyi meydan okuyan ünlü kadınlarından biri olarak bilinen Rania, bugün yani 31 Ağustos'ta da 56 yaşına girdi.
Geçen yıl yeni yaşı için turkuvaz rengi elbisesiyle objektif karşısına geçen Rania, bu kez de daha spor bir pozunu yayınladı.
Kraliçe Rania, Ürdün kraliyet ailesinin resmi kanallarından yayınlanan pozunda üzerinde bir kot pantolon ve beyaz tişörtüyle görülüyor.
Saçını toplayan Rania, objektife gülerek bakıyor.
Kraliçe Rania, kendi sosyal medya sayfasından da yeni yaşını nasıl karşıladığını gösteren bir paylaşım da yaptı.
Rania paylaşımına "Doğum günümü hayal edilebilecek en iyi şekilde geçiriyorum. Sizi seviyorum en gözde küçük kızlarım" diye yazdı.
Kraliçe Rania'nın paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve iyi dilek yorumları geldi.
Büyük oğulları Veliaht Prens Hüseyin, kısa bir süre önce 32 yaşına girdi. 2023'te Rajwa Alsahif ile evlenen Hüseyin'in, 1 yaşında İman adında bir kızı bulunuyor.
Rania ile Abdullah'ın ikinci çocukları Prenses İman ise 29 yaşında.
O da 2023'te ağabeyinden birkaç ay önce Jameel Thermiotis ile hayatını birleştirdi. Onların da bu yıl içinde Amine adını verdikleri bir kız bebekleri oldu.
Kraliçe Rania'nın büyük çocukları dışında 25 yaşında Prenses Salma ve 21 yaşında Prens Hashem adında iki evladı daha var.
Kraliçe Rania ya da aileye gelin gitmeden önceki adıyla Rania el Yasin, 31 Ağustos 1970'de Filistin kökenli bir ailenin kızı olarak Kuveyt'te dünyaya geldi.
Aynı ülkedeki bir İngiliz okulunda eğitim gördü.
Birinci Körfez Savaşı sırasında doktor olan babası ve annesiyle birlikte Mısır'a taşındılar. Rania, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde işletme eğitimi gördü. Daha sonra da eğitimini Londra ve ABD'de sürdürdü.
Türkiye'yle ilgili olarak sevdikleri arasında Kapalıçarşı ve Boğaz manzarası da var üstelik.
Ortadoğu'da öne çıkan güçlü kadınlardan biri olan Rania, ülkesinde hemcinslerinin eğitimi konusunda da etkin faaliyetler yürütüyor.
Bu arada Rania'nın dört tane çocuk kitabı yazdığını da hatırlatalım.