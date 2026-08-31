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'Yaşım 36 dese' kimse şaşırmaz, ama bugün 56 yaşına girdi... Fotoğraf 90'lardan değil, yeni çekildi

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#Kraliçe Rania#Ürdün Kraliyet Ailesi#Kraliçe Rania Kaç Yaşında
Yaşım 36 dese kimse şaşırmaz, ama bugün 56 yaşına girdi... Fotoğraf 90lardan değil, yeni çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 14:39

Dünyanın en göz önünde yaşayan insanlarından biri Ürdün Kraliçesi Rania… 1993 yılında, o sırada henüz veliaht prens olan Abdullah ile evlenen Rania, o zamandan bu yana dört çocuk ve şimdilik de dört torun sahibi oldu.

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Rania'nın sıra sıra torunlarına kavuşması da hepi topu üç yıl içinde gerçekleşti. Önce büyük oğlu Hüseyin ve karısı Rajwa, kucağına İman adlı kız torununu verdi.

Ardından büyük kızı İman ile damadı Jameel Thermiotis önce kızları Amina, sonra da ikizleri Rania ile Talia'yı aileye kattı.

Sonuç olarak Rania, daha 60 yaşını bile görmeden bir anda dört torun sahibi oldu.

Yaşım 36 dese kimse şaşırmaz, ama bugün 56 yaşına girdi... Fotoğraf 90lardan değil, yeni çekildi
ONUN İÇİN YILLAR SANKİ HİÇ GEÇMEDİ
Tabii bir de unutmadan söyleyelim. Bütün bunlar olurken yaş alsa da neredeyse hiç yaşlanmadı. Ürdün kraliyet ailesine gelin gittiğinde 23 yaşında olan Rania için yıllar sanki hiç geçmedi.

Dünyanın; yıllara en iyi meydan okuyan ünlü kadınlarından biri olarak bilinen Rania, bugün yani 31 Ağustos'ta da 56 yaşına girdi.

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Geçen yıl yeni yaşı için turkuvaz rengi elbisesiyle objektif karşısına geçen Rania, bu kez de daha spor bir pozunu yayınladı.

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Yaşım 36 dese kimse şaşırmaz, ama bugün 56 yaşına girdi... Fotoğraf 90lardan değil, yeni çekildi
İLK ANDA HERKES ESKİ BİR FOTOĞRAF SANDI
xGörenlere sanki 1990'lı yıllardan yani Rania'nın gençliğinden kalma gibi gelen o fotoğraf gayet güncel. Kraliçe belki de bu pozuyla yaş alsa da hiç yaşlanmadığını bir kez daha gözler önüne sermek istedi.

Kraliçe Rania, Ürdün kraliyet ailesinin resmi kanallarından yayınlanan pozunda üzerinde bir kot pantolon ve beyaz tişörtüyle görülüyor.

Saçını toplayan Rania, objektife gülerek bakıyor.

Kraliçe Rania, kendi sosyal medya sayfasından da yeni yaşını nasıl karşıladığını gösteren bir paylaşım da yaptı.

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DÖRT TORUNU YANINDA
O karede Kraliçe, yanında en büyük torunu İman, karşısında iki numaralı torunu Amina ve kucağında da daha yeni dünyaya gelen ikizler Rania ve Talia ile görülüyor.

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Rania paylaşımına "Doğum günümü hayal edilebilecek en iyi şekilde geçiriyorum. Sizi seviyorum en gözde küçük kızlarım" diye yazdı.

Kraliçe Rania'nın paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve iyi dilek yorumları geldi.

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Yaşım 36 dese kimse şaşırmaz, ama bugün 56 yaşına girdi... Fotoğraf 90lardan değil, yeni çekildi
Bu arada Rania'nın büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin de yeni yaşını bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Hüseyin, annesi Rania'nın, Prenses Rajwas ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İman ile çekilen bir pozunu paylaştı. Orada da "İyi ki doğdun sevgili annem... Sana neşe ve sağlık dolu nice yıllar dilerim" diye yazdı.
Yaşım 36 dese kimse şaşırmaz, ama bugün 56 yaşına girdi... Fotoğraf 90lardan değil, yeni çekildi

EVLENDİKTEN ALTI YIL SONRA KRALİÇE OLDU
Kraliçe Rania, kocası Abdullah'ın kral olduğu 1999 yılından bu yana bu unvanı taşıyor... Çiftin evliliğinden ikisi kız ikisi erkek dört tane çocuğu bulunuyor.

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Büyük oğulları Veliaht Prens Hüseyin, kısa bir süre önce 32 yaşına girdi. 2023'te Rajwa Alsahif ile evlenen Hüseyin'in, 1 yaşında İman adında bir kızı bulunuyor.

Rania ile Abdullah'ın ikinci çocukları Prenses İman ise 29 yaşında.

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Yaşım 36 dese kimse şaşırmaz, ama bugün 56 yaşına girdi... Fotoğraf 90lardan değil, yeni çekildi

Kraliçe Rania, iki kız ve iki erkek dört çocuk annesi. Oğlu Hüseyin ve kızı İman sayesinde de daha 60 yaşını görmeden dört torun sahibi oldu.
Yaşım 36 dese kimse şaşırmaz, ama bugün 56 yaşına girdi... Fotoğraf 90lardan değil, yeni çekildi

İman ile Jameel Thermiotis'in ikiz kızlarından biri Rania adını taşıyor.

O da 2023'te ağabeyinden birkaç ay önce Jameel Thermiotis ile hayatını birleştirdi. Onların da bu yıl içinde Amine adını verdikleri bir kız bebekleri oldu.

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Kraliçe Rania'nın büyük çocukları dışında 25 yaşında Prenses Salma ve 21 yaşında Prens Hashem adında iki evladı daha var.

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Yaşım 36 dese kimse şaşırmaz, ama bugün 56 yaşına girdi... Fotoğraf 90lardan değil, yeni çekildi
 1993 YILINDA GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİLER
Bir partide tanışan Rania ile Abdullah, 1993 yılında evlendi. Bir başka deyişle bu yukarıdaki fotoğraf çekildikten iki yıl sonra hayatlarını birleştirdiler.

Kraliçe Rania ya da aileye gelin gitmeden önceki adıyla Rania el Yasin, 31 Ağustos 1970'de Filistin kökenli bir ailenin kızı olarak Kuveyt'te dünyaya geldi.

Aynı ülkedeki bir İngiliz okulunda eğitim gördü.

Birinci Körfez Savaşı sırasında doktor olan babası ve annesiyle birlikte Mısır'a taşındılar. Rania, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde işletme eğitimi gördü. Daha sonra da eğitimini Londra ve ABD'de sürdürdü.

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ANNE TARAFINDAN TÜRK KÖKENLERİ DE VAR
Kraliçe Rania'nın anne tarafından dedesi Türk kökenli. Yıllar önce verdiği bir röportajında söylediğine göre Türk yemekleri ve Türk müziği de ona hiç yabancı değil.

Türkiye'yle ilgili olarak sevdikleri arasında Kapalıçarşı ve Boğaz manzarası da var üstelik.

Ortadoğu'da öne çıkan güçlü kadınlardan biri olan Rania, ülkesinde hemcinslerinin eğitimi konusunda da etkin faaliyetler yürütüyor.

Bu arada Rania'nın dört tane çocuk kitabı yazdığını da hatırlatalım.

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#Kraliçe Rania#Ürdün Kraliyet Ailesi#Kraliçe Rania Kaç Yaşında

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