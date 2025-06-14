Yaşı 60'ı geçti, krize girdi... Yakası bağrı açık... Gecenin karanlığında bile parlayıp gözleri kamaştırdı

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Son dönemde ikinci karısı Angelina Jolie ile olaylı boşanması, çocuklarıyla olan kavgasıyla konuşulan Pitt, hayatına giren kadınlarla uyumlu görüntü sergilemesiyle de bilinir yıllardır.

Saçlarını onlara benzetir, kıyafetlerini onlarla koordine eder... Söylenenlere göre ünlü yıldız, giyinip kuşanırken sevgililerinden her zaman ilham alır onlara danışır.

32 yaşındaki mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile birlikte olmaya başladıktan sonra giyimi kuşamı da değişti zaten Pitt'in… Daha renkli ve dikkat çekici giyinmeye başladı.

Başrolünü üstlendiği F1 adlı filmin Meksika galasında, eflatun kıyafetiyle göz alan Brad Pitt, geçtiğimiz gece sevgilisiyle birlikte çıktığı bir akşam yemeğinde de yine giyim kuşamıyla "gözleri kamaştırdı."

Hem de öyle böyle değil... Öylesine parlak giyinmişti ki Brad Pitt, onu uzaktan görenlerin bile dönüp bakmaması mümkün değildi.

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TEPEDEN TIRNAĞA PIRIL PIRIL GİYİNDİ

61 yaşındaki Brad Pitt, o gece sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte bir aile yemeğine gitti. Buluştuğu kişiler ise Bradley Cooper ile Gigi Hadid'di.



Manhattan'da gerçekleşen bu yemeğin ardından çiftler dışarı çıkarken kapıda bekleyen gazeteci ordusu da ardı ardına deklanşörlere bastı..

Brad Pitt o gece için son zamanlarda pek sevdiği renkli giyimi tercih etmişti. Parlak siyah bir kadife pantolon, üzerine de lavanta rengi yine parlak kumaştan bir gömlek giymişti.

Ayağında da köşeli burunlarıyla dikkat çeken siyah ayakkabıları vardı.

GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ YARIYA KADAR AÇTI, KOLYE TAKTI

Brad Pitt, gömleğinin düğmesini yarıya kadar açık bırakıp boynuna bir de kolye takmıştı... Gece vakti olmasına rağmen belli ki patlayan flaşlardan korunmak için güneş gözlüklerini de eksik etmemişti.

Pantolonun belindeki, kolyesiyle zincir ayrıntısı da dikkatlerden kaçmadı elbette.

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Elinden sımsıkı tutan sevgilisi Ines de Ramon ise daha sade giyinmeyi tercih etti. Bej rengi mini bir elbise, aynı renk çanta ve bantlı ayakkabılarla bir yaz gecesine uygun günlük bir şıklık sergiledi.

ONCA SORUNUN ÜSTÜNE BİR DE ORTA YAŞ KRİZİ

Bütün bunların ötesinde Brad Pitt, daha kısacık bir zaman önce saçlarını kısacık kestirmesi nedeniyle de çok konuşulmuştu.

Üstüne bu gece gezmesindeki kıyafeti de Pitt ile ilgili orta yaş krizi söylentilerini bir kez daha gündeme getirdi...

Söylentilere göre Pitt, artık yaşı kemale erdikten sonra görüntüsünü de sık sık değiştirir oldu. Bir dönem sevgilisi Ines de Ramon ile koordineli giyinmesi dikkat çeken Pitt'in dün geceki görüntüsünün ise bununla ilgisi de yoktu.

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Brad Pitt son iki yıldır renkli giyimiyle dikkat çekiyor. Ama herkesi en çok şaşırttığı an The Bullet Train filminin galasında kırmızı halıda etek giymesi oldu. 2022 yılındaki bu galanın ardından Pitt günlerce magazin basının manşetlerinde kaldı.





Söylentilere göre Pitt'in giyimine sevgilisi Ines de Ramon ilham veriyor. Çift genellikle uyumlu giyimleriyle dikkat çekiyor.

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Brad Pitt son dönemde eski karısı Angelina Jolie ve onunla evliliğinde sahip olduğu çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla gündemde.

Son gelişmeye göre Pitt artık kendi soyadını kullanmak istemeyen en az iki çocuğuyla bağlantılarını da kesmeye karar verdi.

Bir iddiaya göre bu çocukları Shiloh ile Vietnamlı Pax Thien… Artık 19 yaşına gelen Shiloh geçen yıl Pitt soyadını kullanmamak için mahkemeye başvurmuştu.

23 yaşındaki Pax Thien ise sosyal medya üzerinden Brad Pitt'e yönelik öfke taşan paylaşımıyla zaten uzun süredir konuşuluyordu.

ÇOCUKLARIYLA BAŞI DERTTE

Başka bir söylentiye göre Brad Pitt'in bağlantısını kestiği iki çocuğundan biri Pax Thien ama diğeri en büyük oğlu Maddox.. Yıllardır konuşulanlara göre Pitt, bir uçak yolculuğu sırasında Maddox'a şiddet uygulamıştı.

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Angelina Jolie ile kavgalı boşanması, çocuklarıyla sorunları derken Pitt, sükuneti ve aradığı huzuru genç sevgilisi Ines de Ramon'da buluyor... Ama iddialara göre de diğer yandan ilerleyen yaşı nedeniyle de bir tür orta yaş krizine girdi..

Bütün bu etkenlerle de fiziksel görüntüsünde, giyiminde kuşamında durmadan şaşırtıcı değişiklikler yapıyor.