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Haber Giriş: 14.10.2020 - 08:41 | Son Güncelleme:

Yasemin Şefkatli yüzüğünü sakladı! 'Çekmeyin nazar değecek'

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Yasemin Şefkatli yüzüğünü sakladı! 'Çekmeyin nazar değecek'
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İdo Tatlıses’le evlilik kararı alan Yasemin Şefkatli önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Parmağındaki tektaş yüzüğü saklayan Yasemin Şefkatli, muhabirlere “Çekmeyin, nazar değecek” dedi. Şefkatli, “Düğün ne zaman, evlilik tarihi belli mi” sorusuna ise “Yakında bir sürprizimiz olacak” yanıtını verdi.

Yasemin Şefkatli yüzüğünü sakladı Çekmeyin nazar değecek

Şefkatli ardından elindeki yüzüğü arkasına saklayarak yoluna devam etti.
Yasemin Şefkatli yüzüğünü sakladı Çekmeyin nazar değecek


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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