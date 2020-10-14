Yasemin Şefkatli yüzüğünü sakladı! 'Çekmeyin nazar değecek'

Parmağındaki tektaş yüzüğü saklayan Yasemin Şefkatli, muhabirlere “Çekmeyin, nazar değecek” dedi. Şefkatli, “Düğün ne zaman, evlilik tarihi belli mi” sorusuna ise “Yakında bir sürprizimiz olacak” yanıtını verdi.



Şefkatli ardından elindeki yüzüğü arkasına saklayarak yoluna devam etti.





