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Haber Giriş: 06.08.2020 - 09:01,Son Güncelleme:

Yasemin Şefkatli: Biri beni durdursun artık!

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Yasemin Şefkatli: Biri beni durdursun artık!
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Sevgilisi İdo Tatlıses ile tatile giden Yasemin Şefkatli, tatilde bol bol yemek yedi. Bir haftada 1,5 kilo alan Şefkatli, "Biri beni durdursun artık” dedi.

Yasemin Şefkatli ile sevgilisi İdo Tatlıses tatilde. Bol bol yüzünce iştahı açılan Yasemin Şefkatli “Bir haftada bir yıl boyunca yemediğim kadar yemek yedim. Biri beni durdursun artık” dedi.

Aldığı 1.5 kiloyu dert etti. Yasemin annesi Ayşegül Şarlı ve yengesi Çiçek Şarlı’yı da tatilde ziyaret etti. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli midelerine ziyafet çekti.

Yasemin Şefkatli: Biri beni durdursun artık


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