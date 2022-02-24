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Yasemin Özilhan'dan '45 bin TL'lik krem kullanıyor' iddialarına yanıt: Ne tavsiye ederim, ne de kullanırım!

#Yasemin Özilhan#İzzet Özilhan#45 Bin TL'lik Krem
Yasemin Özilhandan 45 bin TLlik krem kullanıyor iddialarına yanıt: Ne tavsiye ederim, ne de kullanırım

Yasemin Özilhan'ın 45 bin TL'lik cilt kremi kullandığı ve bunu Instagram hesabından takipçilerine önerdiği iddia edildi.

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Kısa sürede sosyal medyada gündem olan iddialara, Özilhan'dan yanıt gecikmedi.

Yasemin Özilhan Tv 8'de yayınlanan 2. Sayfa programına şu açıklamayı yaptı:

"Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiçbirini düzeltme ihtiyacı duymadım. Ancak ekonomik olarak bulunduğunuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış haber yapılıp, insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti. O yüzden bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ben de sayenizde 45 bin TL'ye krem olduğunu öğrendim. Aynı marka olabilir ama farklı çeşidi. O yüzden fiyatlarını kontrol edip doğru haber yapabilirsiniz. 45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim, ne de kullanırım."

'Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım'

Yasemin Özilhan, Mert Vidinli'nin YouTube kanalına konuk olmuş ve hayatında yaptığı en saçma alışverişi anlatmıştı:

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Yasemin Özilhandan 45 bin TLlik krem kullanıyor iddialarına yanıt: Ne tavsiye ederim, ne de kullanırım

'LAKABIM PATO'YDU'

* Küçükken bana 'Pato' diyorlardı. Patates kızartmasını çok sevdiğim için... Hala çok severim.

* Tayt ve tişörtü üstümden çıkarmadan yaşayabilirim. Spordan dolayı bir de rahatlıktan dolayı...

* Spiderman filmini defalarca kez sıkılmadan izlerim.

Yasemin Özilhandan 45 bin TLlik krem kullanıyor iddialarına yanıt: Ne tavsiye ederim, ne de kullanırım


'YEŞİLÇAM FİLMLERİNE BAYILIYORUM'

* Ruhsuz değilim ama müzikle aram çok yok. Tarkan konserine gideriz ama...

* En çok vakti Whatsapp ve Instagram'da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.

* Dünya iyileşince ilk gideceğimiz yer İzzet'in Los Angeles benim New York. Kızlar Disneland' gitmek istiyor.

Yasemin Özilhandan 45 bin TLlik krem kullanıyor iddialarına yanıt: Ne tavsiye ederim, ne de kullanırım

'ÇANTANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE UTANDIM'

* Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı. Fiyatını kasada öğrendim, utandım.

* Eğer konu tatlıysa, mutfakta kendime 10 üzerinden 9 puan veririm. En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çikolatalı kek...

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* Unutamadığım seyahatim Hollanda.

Yasemin Özilhandan 45 bin TLlik krem kullanıyor iddialarına yanıt: Ne tavsiye ederim, ne de kullanırım

'ASLA CİĞER YEMEM'

* El kremimi çantamdan hiç eksik etmem.

* En sevdiğim yemek kapuska. Yaprak sarma... Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.

* Emine bana Anneler Günü'nde hediye almıştı o hediyeye çok duygulanmıştım... Çocuğumdan aldığım için belki de...

Yasemin Özilhandan 45 bin TLlik krem kullanıyor iddialarına yanıt: Ne tavsiye ederim, ne de kullanırım

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#Yasemin Özilhan#İzzet Özilhan#45 Bin TL'lik Krem

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