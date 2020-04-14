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Haber Giriş: 14.04.2020 - 08:00,Son Güncelleme:

Yasemin Özilhan'a takipçilerinden destek: Sakin ol şampiyon

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Yasemin Özilhan'a takipçilerinden destek: Sakin ol şampiyon
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Yasemin Özilhan, sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günü köpeğiyle çektirdiği bu fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

 Bazı takipçileri Özilhan’ı dışarıda olduğu için eleştirirken, birçok kişi de Hacı Sabancı’nın sosyal medyada olay yaratan “Sakin ol şampiyon, evdeyim” sözlerini hatırlattı.

Deniz kenarında spor yaparken çektirdiği fotoğrafı paylaşan Sabancı, “evde kal” çağrısına uymadığı için kendisine tepki gösteren bir takipçisine böyle yanıt vermişti.

 

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