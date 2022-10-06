Yasemin Özilhan: Giyim harcamalarımı kıstım, indirimlere baktığım oluyor

Haberin Devamı

PAZARDAN DA ALIŞVERİŞ YAPARIM

Giyim stiliyle sık sık gündeme gelen Yasemin Özilhan, alışveriş harcamalarını kıstığını söyledi.

Minycenter’ın Ortaköy’deki lansmanına katılan Özilhan şöyle konuştu: “Eskisi gibi çok alışveriş yaptığım söylenemez. Ekonomi anlamında geçtiğimiz bu zor günlerden dolayı ben de harcamalarımı kıstım. Yeri geliyor indirimlere baktığım oluyor. Sadece lüks markalardan alışveriş yapıyorum gibi bir durum söz konusu değil, pazardan da alışveriş yaparım.” (Deniz BOY)

NAZAR DEĞMESİN

Oyuncular Boran Kuzum ve Yasemin Szawlowski yeni bir aşka yelken açtı. Yasemin Szawlowski, ilişkilerini sosyal medyada nazar boncuğu emojisiyle paylaştığı bu kareyle ilan etti. Boran Kuzum da fotoğrafın altına koyduğu kırmızı kalple sevgilisine karşılık verdi.

EKİP CİDDİ

Haberin Devamı

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Camdaki Kız” bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Dizinin çekimlerine son sürat devam eden ekip, geçtiğimiz gün sette bu pozu verdi. Enis Arıkan’ın “Çok seviyorum” notuyla Instagram sayfasında paylaştığı kareye beğeni ve yorum yağdı.

ABİ NEREYE GİDİYORSUN

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün Etiler’deydi. Tangöze’nin yanında Seçkin Piriler’den olan oğulları Hakan ve Volkan ile Kıvılcım Ural’dan olan kızı İlayda vardı.

Fotoğraflarının çekildiğini gören Hakan, hemen babasının yanından uzaklaştı. İlayda ise “Abi nereye gidiyorsun. Yanıma gel” diye seslendi.(Sayit DURMAZ)

BİZİM MAHALLEYE SON TRANSFER

Selda Bağcan, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserini izlemeye gelen Semiramis Pekkan’a sahneden böyle seslendi.

Selda Bağcan, 53 yıl sonra müziğe dönen Semiramis Pekkan’a sahneden “Bizim mahalleye son transfer!” diye seslendi:

“Genç kızlığımdan beri sizi çok severim. Hayranlık duyan yeni yetme kızlardan biriydim. Tapardık sizlere.”