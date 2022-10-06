Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yasemin Özilhan: Giyim harcamalarımı kıstım, indirimlere baktığım oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Yasemin Özilhan#Boran Kuzum#Selda Bağcan
Yasemin Özilhan: Giyim harcamalarımı kıstım, indirimlere baktığım oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 08:08

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

PAZARDAN DA ALIŞVERİŞ YAPARIM

Giyim stiliyle sık sık gündeme gelen Yasemin Özilhan, alışveriş harcamalarını kıstığını söyledi.

Minycenter’ın Ortaköy’deki lansmanına katılan Özilhan şöyle konuştu: “Eskisi gibi çok alışveriş yaptığım söylenemez. Ekonomi anlamında geçtiğimiz bu zor günlerden dolayı ben de harcamalarımı kıstım. Yeri geliyor indirimlere baktığım oluyor. Sadece lüks markalardan alışveriş yapıyorum gibi bir durum söz konusu değil, pazardan da alışveriş yaparım.” (Deniz BOY)

Yasemin Özilhan: Giyim harcamalarımı kıstım, indirimlere baktığım oluyor

NAZAR DEĞMESİN

Oyuncular Boran Kuzum ve Yasemin Szawlowski yeni bir aşka yelken açtı. Yasemin Szawlowski, ilişkilerini sosyal medyada nazar boncuğu emojisiyle paylaştığı bu kareyle ilan etti. Boran Kuzum da fotoğrafın altına koyduğu kırmızı kalple sevgilisine karşılık verdi.

EKİP CİDDİ

Haberin Devamı

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Camdaki Kız” bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Dizinin çekimlerine son sürat devam eden ekip, geçtiğimiz gün sette bu pozu verdi. Enis Arıkan’ın “Çok seviyorum” notuyla Instagram sayfasında paylaştığı kareye beğeni ve yorum yağdı.

 

ABİ NEREYE GİDİYORSUN

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün Etiler’deydi. Tangöze’nin yanında Seçkin Piriler’den olan oğulları Hakan ve Volkan ile Kıvılcım Ural’dan olan kızı İlayda vardı.

Yasemin Özilhan: Giyim harcamalarımı kıstım, indirimlere baktığım oluyor

Fotoğraflarının çekildiğini gören Hakan, hemen babasının yanından uzaklaştı. İlayda ise “Abi nereye gidiyorsun. Yanıma gel” diye seslendi.(Sayit DURMAZ)

BİZİM MAHALLEYE SON TRANSFER

Selda Bağcan, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserini izlemeye gelen Semiramis Pekkan’a sahneden böyle seslendi.

Selda Bağcan, 53 yıl sonra müziğe dönen Semiramis Pekkan’a sahneden “Bizim mahalleye son transfer!” diye seslendi:
“Genç kızlığımdan beri sizi çok severim. Hayranlık duyan yeni yetme kızlardan biriydim. Tapardık sizlere.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasemin Özilhan#Boran Kuzum#Selda Bağcan

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı