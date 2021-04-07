Yasemin Özilhan bu kez daha “cool”

Cemiyetin en stil sahibi isimlerinden olan Yasemin Özilhan, dört yıl aradan sonra İpekyol ile moda dünyasına geri döndü. En son 2017 yılında yaptığı tasarımlarla büyük ilgi gören Özilhan, bir kez daha kendi stilinden esinlenerek 25 parçalık bir koleksiyon hazırladı. Tebrik etmek için aradığım Yasemin Özilhan, çok mutlu ve heyecanlıydı.

“Ben her zaman rahatlığa önem verdim” diyen ünlü stil ikonu, hazırladığı koleksiyonu şöyle anlattı: “Hele ki bu dönemde herkesin tercihi rahatlık. O yüzden bu koleksiyonda rahat tasarımlar ön planda. Benim stil anlayışımda değişen bir şey olmadı ama ‘Yasemin Özilhan for İpekyol’ koleksiyonu olarak biraz daha cool, fresh bir yönümüzü göreceksiniz.”

İlkbahar-yaz için güncel trendleri kendi bakış açısından yeniden yorumlayan Yasemin Özilhan, bir de müjde verdi ve İpekyol ile işbirliğinin sonbahar-kış koleksiyonu ile devam edeceğini söyledi.

Yeni mağazasını Bağdat Caddesi’nde açtı

Yasemin Özilhan, İpekyol ile yeni koleksiyonunu tanıtırken, görümcesi İpek Özilhan Özkan da, Gami Giyim olarak mağazalaşmaya devam ediyor. 2014 yılında sevilen bebek ve çocuk markası Carters’ı Türkiye’ye getiren Özkan, kısa sürede birçok AVM’de mağaza açmıştı. Yasemin Özilhan da bu oluşuma destek olarak, markanın pazarlama ve tanıtım stratejisine yardımcı olmuştu. İpek Özilhan Özkan, 2019 itibarıyla bebek ve çocukların tüm ihtiyacına yönelik kaliteli ürünlere sahip yerli ve yabancı birçok markayı, minycenter çatısı altında sunmaya başladı. Yatırımlarına hız kesmeyen Özkan, yeni konseptiyle yeni mağazasını geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi’nde açtı. Mağazanın çok yakında online satış sitesi de açılacak.

İpek Özilhan Özkan

Maldivler yolcusu

Ekranların sevilen oyuncusu Burcu Kıratlı, aynı zamanda aranılan da bir marka yüzü… Bir kozmetik markası için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçerek altı farklı film çeken Kıratlı, şimdilerde aynı markanın yeni reklam filmi için Maldivler’e gitmeye hazırlanıyor. Üstelik Maldivler’e en yakın arkadaşıyla gidiyor!





Çünkü reklam filminin yönetmeni çocukluk arkadaşı Ecem Gündoğdu… Bu çekim, Burcu Kıratlı için bir hayalin gerçeğe dönüşmesiymiş aynı zamanda… Kıratlı ve Gündoğdu, çocukluklarından beri oyuncu ve yönetmen olmak isteyip, birlikte çalışmanın hayalini kuruyormuş! Bu arada reklam filminin müziklerini de eşi Sinan Akçıl yapıyormuş…

Eğitimciden geleceğe bakış

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal’ın gelecekle ilgili kurulan düşüncelerini ele aldığı “5.0 Önde Başlamak” isimli kitabı bugünden yarınlara bakarak geleceğe dair sorular soruyor, zihin açıcı cevaplar veriyor. “Gelecek aslında her gün geliyor” sloganıyla öne çıkan çalışma, gelecekle ilgili düşünceleri masaya yatırıyor. Gelecek, gençlik ve liderlik kavramlarının çok boyutlu ve kapsamlı bir analizini arıyorsanız, kitabı okumanızı tavsiye ederim.

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