MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYasemin Hadivent'in acı günü...
GeriMagazin Yasemin Hadivent'in acı günü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 01.07.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Yasemin Hadivent'in acı günü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasemin Hadivent'in acı günü...
Abone Olgoogle-news

Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni Melisa, hayatını kaybetti.

Nazenin Hadivent, kızının ölüm haberini Instagram sayfasında duyurdu:

"Gittiğin cennet bahçelerinde mutlu olacağına eminim. Emanetimi bugün kollarımda teslim ettim. Sen bu dünyaya ete kemiğe bürünmüş bir melek olarak geldin ve bugün yine melek olarak ayrıldın. Bir gün kavuşacağız. Özlem ve hasretle o günü bekliyor olacağım. Kızımızı bugün itibarıyla kaybettik. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Aile olarak şuan konuşabilecek durumda değiliz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin"

Yasemin Hadiventin acı günü...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle