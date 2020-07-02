Yasemin Hadivent kimdir? Yasemin Hadivent'in yeğeni hayatını kaybetti!

Yasemin Hadıvent, kariyeri boyunca pek çok yapımda yer aldı. Sevda Çiçeği adlı yapım ile büyük çıkış yakalayan Yasemin Hadivent, Arka Sıradakiler dizisinde ise Sevda karakterine hayat verdi. Peki, Yasemin Hadivent kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Yasemin Hadivent'in rol aldığı diziler ve yeğeni için yaptığı paylaşım hakkında detaylar

YASEMİN HADİVENT KİMDİR?

Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 tarihinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde dünyaya geldi. Sevda Çiçeği ve Hayal ve Gerçek gibi dizilerde rol almış Türk televizyon ve tiyatro oyuncusudur. 2005 yılında 2. Türkiye'nin Yıldızları yarışma programında birinci olmuştur.

Profesyonel oyunculuk kariyerine ilk 2003 yılında 'Rabia' adlı dizide “Rum kızı Aliki” olarak adım atmıştır. Ardından Plato filmin yapımcılığını üstelendiği 'Deli Duran' adlı bir sit-comda “Prenses Cazibe” karakterini oynamıştır. Türkiye'nin Yıldızları adlı oyunculuk yarışmasını birincilikle bitirmiştir.İlk başrolünü Gökhan Özen'le paylaştığı Sevda Çiçeği dizisinde “Fırtına Leyla” karakteriyle oynamıştır.

Sevda Çiçeği'ndeki başarısından sonra Ruhsar isimli dizinin formatındaki senaryosunu Gani Müjde'nin yazmış olduğu Cem Kılıç'la başrolünü paylaştıkları Hayal ve Gerçek TV diziside “Hayal”'i oynamıştır. Müzik ve dans alanında da oldukça başarılı olan Yasemin Hadivent Med Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Buzda Dans adlı TV programında eski millî futbolcu İlhan Mansız'la finale kalarak ikinci olmuştur. 2010-2011 sezonunda Arka Sıradakiler adlı gençlik dizisinde o güne kadar canlandırdığı karakterlerden farklı “Sevda” rolü ile izleyecinin karşısına çıkmıştır.

Elli yedi ünlü kadınla birlikte 8 Mart 2012 Dünya Kadınlar günü kapsamında kadına şiddete dikkat çekmek için yapılan "Her Ses Bir Nefes" isimli sosyal sorumluluk projesinde yer almıştır

Nazenin Hadivent, kızının ölüm haberini Instagram sayfasında duyurdu:

"Gittiğin cennet bahçelerinde mutlu olacağına eminim. Emanetimi bugün kollarımda teslim ettim. Sen bu dünyaya ete kemiğe bürünmüş bir melek olarak geldin ve bugün yine melek olarak ayrıldın. Bir gün kavuşacağız. Özlem ve hasretle o günü bekliyor olacağım. Kızımızı bugün itibarıyla kaybettik. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Aile olarak şuan konuşabilecek durumda değiliz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin"