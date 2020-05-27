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Yasemin Hadivent, kedisi için diziden vazgeçti
Çekimleri Ordu’da yapılan “Kuzey Yıldızı: İlk Aşk” dizisinde Fadime karakterini canlandıran Yasemin Hadivent, setin yeniden başlaması kararı alınınca zor bir seçim yapmak zorunda kaldı.
Karantina günlerini İstanbul’daki evinde geçiren oyuncu, kedisi Minnoş’u kimseye bırakamayacağı ve onu yanında götüremeyeceği için 27 bölüm rol aldığı diziden ayrılma kararı aldı: “Minnoş ile 2014’ten bu yana beraberiz. Tanıştığımızda 2.5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük.”
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