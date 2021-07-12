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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 12.07.2021 - 07:25 | Son Güncelleme:

Yasemin Allen'ın keyfi yerinde!

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Yasemin Allen'ın keyfi yerinde!

Yasemin Allen, Bodrum sezonunu açtı. Önceki gün ilk olarak Türkübükü’nde bir beach’te locada erkek arkadaşıyla güneşlenirken görüntülenen oyuncu, akşam saatlerin de Yalıkavak’taki Xuma Beach’e geçti.

Mekan içerisinde dans edip eylenen Yasemin Allen, denize girmek için iskeleye çıkınca dans edip arkadaşıyla sohbet etti.

Yasemin Allenın keyfi yerinde

İskeledeki hareketleri ve figürleri çevresindekiler tarafından ilgiyle izlendi. Allen, bir arkadaşıyla iskeleden el ele tutuşup denize atladığı halleri objektiflere yansıdı.

Yasemin Allenın keyfi yerinde

ANNESİ DE ÜNLÜ

Yeşilçan'ın yıldızlarından Suna Yıldızoğlu 10 Temmuz'da 32. yaşına basan kızı Yasemin Allen'ın doğum gününü kutlamıştı; 'Canımın içi! İyi ki doğdun, sen kızım olarak ve birey olarak çok değerlisin. Merhametli, onurlu, vicdanlı, yetenekli ve komik kızım. Çok şanslıyım.'

Yasemin Allenın keyfi yerinde

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