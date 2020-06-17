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Haber Giriş: 17.06.2020 - 15:43,Son Güncelleme:

Yasemin Allen yılanıyla poz verdi: Benziyoruz bence

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Yasemin Allen yılanıyla poz verdi: Benziyoruz bence
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Oyuncu Yasemin Allen, Lord Flashheart adını verdiği kraliyet pitonu ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

30 yaşındaki Yasemin Kay Allen, evcil hayvan olarak evinde piton beslemeye başlamıştı. Oyuncu, ‘Lord Flashheart’ ismini verdiği kraliyet pitonu ile birlikte yeni bir paylaşımda bulundu. Allen, gönderisinin altına; "Benziyoruz bence. Karantina göbeğimin üstünde çok güzel duruyor." notunu ekledi.

 

Yasemin Allen yılanıyla poz verdi: Benziyoruz bence
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