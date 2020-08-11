Son Güncelleme:
Yasemin Allen ve sevgilisi Jonny Grant ayrıldı
Yeni dizisi için Amerika’dan Türkiye’ye dönen Yasemin Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini noktaladı.
Snob Magazin sitesinin haberine göre ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için aldı. “Strike Back” adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrol oynayan, rolü bitince haziranda Londra’dan İstanbul’a dönen Yasemin Allen, ayrıldığı sevgilisiyle evde besledikleri piton yılanıyla da gündeme gelmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle