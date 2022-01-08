Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz... Bunları biliyor musunuz?

DERYA BEDAVACI: Eşini abisi sanıyorlar
· Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’ndan mezun olan Derya Bedavacı, yüksek lisans sonrası öğretmen olmayı düşünüyormuş, ancak sonra bu kararından vazgeçmiş.
· Derya Bedavacı’nın eşi Murat Bedavacı da bateri ve davul çalan bir müzisyenmiş. Çift birlikte sahne alıyormuş. Zaman zaman Derya Bedavacı’nın eşini, abisi sananlar oluyormuş.
· Babası terzi olan şarkıcının ne tesadüf ki kayınpederi de terziymiş. Hatta iki dünür, farklı dönemlerde aynı terzilerin yanında çıraklık yapmış. Vefat eden dünürlerin kabirleri de yan yanaymış.
· Derya Bedavacı, hayatında en unutamadığı anın kızı Ada’nın doğumu olduğunu söylüyor.
· Şarkıcı, 40’ı çıktıktan sonra kızını sahne aldığı mekanlara götürürmüş. Kızını emzirmek için programına ara verir, sonra tekrar sahneye dönermiş.
·Nazara ve temiz enerjiye çok inanıyormuş. Uğuruna inandığı materyaller takıyormuş.
· Şarkıcı dikiş dikmeyi de çok seviyormuş.
ZEHRA YILMAZ: Şampiyon oyuncu
· “Kalp Yarası” dizisinin Betül’ü Zehra Yılmaz’ın dünyaya gelişi sancılı olmuş. Prematüre bebek olarak 650 gram ağırlığında doğan Yılmaz, 40 gün kuvözde kalmış.
· Zaman kaybına hiç tahammülü olmayan oyuncu, yemek yemeyi bile vakit kaybı olarak görüyormuş. Bu yüzden en büyük arzusu öğünlük kapsüllerin çıkmasıymış.
· Babasının görevi nedeniyle bir süre Bakü’de yaşadığı için Azerice ve ayrıca Rusça biliyormuş.
· Zehra Yılmaz’ın en başarılı olduğu alanlardan biri de tenismiş. Liselerarası tenis turnuvasında aldığı şampiyonluğu bile varmış.
YASEMİN ALLEN: Yılanların efendisi
· Yasemin Allen’in usta oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu’nun kızı olduğunu biliyor muydunuz? 32 yaşındaki Yasemin Allen, Yıldızoğlu’nun İngiliz Dudley Allen ile evliliğinden dünyaya gelmiş.
· Londra’da doğan Yasemin Allen, annesinin izinden giderek oyuncu olmaya karar vermiş. Lise yıllarında sinema-TV, resim, drama gibi sanatsal alanlarda eğitimler almış ve kısa filmler çekmiş.
· Birçoğunuza ürkütücü gelecek ama güzel oyuncunun en sevdiği hayvanlardan biri yılanmış. Evinde kraliyet pitonları besleyen oyuncu, onlarla vakit geçirmekten büyük keyif aldığını söylüyormuş.
· Modellik yaptığı sanılsa da podyuma hiç çıkmamış.
· Günlük hayatında topuklu ayakkabı giymezmiş.
· Âşık olunca şaire dönüşen Yasemin Allen, duygularını kağıtlara yazdığı şiirlere dökermiş.
· Allen, üniversite yıllarında bir dönem garsonluk yaparak okul parasını çıkarmış.
OĞUZHAN KOÇ: Jelibonsuz çıkmam abi
· Oğuzhan Koç’un müziğe ilgisi 7 yaşında başlamış. Bursa Devlet Konservatuvarı hocalarından şan ve keman eğitimleri almış.
· Hayatının en kötü günlerini 1992 Erzincan ve 1999 Gölcük depremlerinde yaşamış. Erzincan depreminde oturdukları sokak yok olmuş. Daha sonra ailesiyle Bursa’ya taşınmış, ancak yıllar sonra orada da deprem korkusu yaşamış.
· Bursa’da oturdukları site camiye uzak olduğu için 2 yıl sitenin müezzinliğini yapmış. Hocadan aldığı eğitimler sonrası minareye çıkarak ezan
okumuş.
· Şarkı sözlerini genellikle geceleri evde kimse yokken kağıda yazarmış.
· Koç, aralarında Ferhat Göçer, Gülben Ergen, Murat Dalkılıç ve Murat Boz’un da bulunduğu birçok ünlü isme şarkı vermiş.
· Oğuzhan Koç’un kulis isteğini duyunca eminim çok şaşıracaksınız; şarkıcının kulisinde olmazsa olmazı jelibonmuş!