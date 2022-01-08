Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz... Bunları biliyor musunuz?

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DERYA BEDAVACI: Eşini abisi sanıyorlar

· Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’ndan mezun olan Derya Bedavacı, yüksek lisans sonrası öğretmen olmayı düşünüyormuş, ancak sonra bu kararından vazgeçmiş.

· Derya Bedavacı’nın eşi Murat Bedavacı da bateri ve davul çalan bir müzisyenmiş. Çift birlikte sahne alıyormuş. Zaman zaman Derya Bedavacı’nın eşini, abisi sananlar oluyormuş.

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· Babası terzi olan şarkıcının ne tesadüf ki kayınpederi de terziymiş. Hatta iki dünür, farklı dönemlerde aynı terzilerin yanında çıraklık yapmış. Vefat eden dünürlerin kabirleri de yan yanaymış.· Derya Bedavacı, hayatında en unutamadığı anın kızı Ada’nın doğumu olduğunu söylüyor.· Şarkıcı, 40’ı çıktıktan sonra kızını sahne aldığı mekanlara götürürmüş. Kızını emzirmek için programına ara verir, sonra tekrar sahneye dönermiş.·Nazara ve temiz enerjiye çok inanıyormuş. Uğuruna inandığı materyaller takıyormuş.· Şarkıcı dikiş dikmeyi de çok seviyormuş.

ZEHRA YILMAZ: Şampiyon oyuncu

· “Kalp Yarası” dizisinin Betül’ü Zehra Yılmaz’ın dünyaya gelişi sancılı olmuş. Prematüre bebek olarak 650 gram ağırlığında doğan Yılmaz, 40 gün kuvözde kalmış.

· Zaman kaybına hiç tahammülü olmayan oyuncu, yemek yemeyi bile vakit kaybı olarak görüyormuş. Bu yüzden en büyük arzusu öğünlük kapsüllerin çıkmasıymış.

· Babasının görevi nedeniyle bir süre Bakü’de yaşadığı için Azerice ve ayrıca Rusça biliyormuş.· Zehra Yılmaz’ın en başarılı olduğu alanlardan biri de tenismiş. Liselerarası tenis turnuvasında aldığı şampiyonluğu bile varmış.

YASEMİN ALLEN: Yılanların efendisi

· Yasemin Allen’in usta oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu’nun kızı olduğunu biliyor muydunuz? 32 yaşındaki Yasemin Allen, Yıldızoğlu’nun İngiliz Dudley Allen ile evliliğinden dünyaya gelmiş.

· Londra’da doğan Yasemin Allen, annesinin izinden giderek oyuncu olmaya karar vermiş. Lise yıllarında sinema-TV, resim, drama gibi sanatsal alanlarda eğitimler almış ve kısa filmler çekmiş.

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· Birçoğunuza ürkütücü gelecek ama güzel oyuncunun en sevdiği hayvanlardan biri yılanmış. Evinde kraliyet pitonları besleyen oyuncu, onlarla vakit geçirmekten büyük keyif aldığını söylüyormuş.· Modellik yaptığı sanılsa da podyuma hiç çıkmamış.· Günlük hayatında topuklu ayakkabı giymezmiş.· Âşık olunca şaire dönüşen Yasemin Allen, duygularını kağıtlara yazdığı şiirlere dökermiş.· Allen, üniversite yıllarında bir dönem garsonluk yaparak okul parasını çıkarmış.

OĞUZHAN KOÇ: Jelibonsuz çıkmam abi

· Oğuzhan Koç’un müziğe ilgisi 7 yaşında başlamış. Bursa Devlet Konservatuvarı hocalarından şan ve keman eğitimleri almış.

· Hayatının en kötü günlerini 1992 Erzincan ve 1999 Gölcük depremlerinde yaşamış. Erzincan depreminde oturdukları sokak yok olmuş. Daha sonra ailesiyle Bursa’ya taşınmış, ancak yıllar sonra orada da deprem korkusu yaşamış.

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