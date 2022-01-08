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Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz... Bunları biliyor musunuz?

#Derya Bedavacı#Oğuzhan Koç#Yasemin Allen
Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz... Bunları biliyor musunuz
Behlül AYDIN

Köşemizin bu haftaki konukları; Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz...

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DERYA BEDAVACI: Eşini abisi sanıyorlar

· Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’ndan mezun olan Derya Bedavacı, yüksek lisans sonrası öğretmen olmayı düşünüyormuş, ancak sonra bu kararından vazgeçmiş.
· Derya Bedavacı’nın eşi Murat Bedavacı da bateri ve davul çalan bir müzisyenmiş. Çift birlikte sahne alıyormuş. Zaman zaman Derya Bedavacı’nın eşini, abisi sananlar oluyormuş.

Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz... Bunları biliyor musunuz


· Babası terzi olan şarkıcının ne tesadüf ki kayınpederi de terziymiş. Hatta iki dünür, farklı dönemlerde aynı terzilerin yanında çıraklık yapmış. Vefat eden dünürlerin kabirleri de yan yanaymış.
· Derya Bedavacı, hayatında en unutamadığı anın kızı Ada’nın doğumu olduğunu söylüyor.
· Şarkıcı, 40’ı çıktıktan sonra kızını sahne aldığı mekanlara götürürmüş. Kızını emzirmek için programına ara verir, sonra tekrar sahneye dönermiş.
·Nazara ve temiz enerjiye çok inanıyormuş. Uğuruna inandığı materyaller takıyormuş.
· Şarkıcı dikiş dikmeyi de çok seviyormuş.

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Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz... Bunları biliyor musunuz

ZEHRA YILMAZ: Şampiyon oyuncu

· “Kalp Yarası” dizisinin Betül’ü Zehra Yılmaz’ın dünyaya gelişi sancılı olmuş. Prematüre bebek olarak 650 gram ağırlığında doğan Yılmaz, 40 gün kuvözde kalmış.
· Zaman kaybına hiç tahammülü olmayan oyuncu, yemek yemeyi bile vakit kaybı olarak görüyormuş. Bu yüzden en büyük arzusu öğünlük kapsüllerin çıkmasıymış.

Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz... Bunları biliyor musunuz


· Babasının görevi nedeniyle bir süre Bakü’de yaşadığı için Azerice ve ayrıca Rusça biliyormuş.
· Zehra Yılmaz’ın en başarılı olduğu alanlardan biri de tenismiş. Liselerarası tenis turnuvasında aldığı şampiyonluğu bile varmış.

YASEMİN ALLEN: Yılanların efendisi

· Yasemin Allen’in usta oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu’nun kızı olduğunu biliyor muydunuz? 32 yaşındaki Yasemin Allen, Yıldızoğlu’nun İngiliz Dudley Allen ile evliliğinden dünyaya gelmiş.
· Londra’da doğan Yasemin Allen, annesinin izinden giderek oyuncu olmaya karar vermiş. Lise yıllarında sinema-TV, resim, drama gibi sanatsal alanlarda eğitimler almış ve kısa filmler çekmiş.

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Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz... Bunları biliyor musunuz


· Birçoğunuza ürkütücü gelecek ama güzel oyuncunun en sevdiği hayvanlardan biri yılanmış. Evinde kraliyet pitonları besleyen oyuncu, onlarla vakit geçirmekten büyük keyif aldığını söylüyormuş.
· Modellik yaptığı sanılsa da podyuma hiç çıkmamış.
· Günlük hayatında topuklu ayakkabı giymezmiş.
· Âşık olunca şaire dönüşen Yasemin Allen, duygularını kağıtlara yazdığı şiirlere dökermiş.
· Allen, üniversite yıllarında bir dönem garsonluk yaparak okul parasını çıkarmış.

Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz... Bunları biliyor musunuz

OĞUZHAN KOÇ: Jelibonsuz çıkmam abi

· Oğuzhan Koç’un müziğe ilgisi 7 yaşında başlamış. Bursa Devlet Konservatuvarı hocalarından şan ve keman eğitimleri almış.
· Hayatının en kötü günlerini 1992 Erzincan ve 1999 Gölcük depremlerinde yaşamış. Erzincan depreminde oturdukları sokak yok olmuş. Daha sonra ailesiyle Bursa’ya taşınmış, ancak yıllar sonra orada da deprem korkusu yaşamış.

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Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz... Bunları biliyor musunuz


· Bursa’da oturdukları site camiye uzak olduğu için 2 yıl sitenin müezzinliğini yapmış. Hocadan aldığı eğitimler sonrası minareye çıkarak ezan okumuş.
· Şarkı sözlerini genellikle geceleri evde kimse yokken kağıda yazarmış.
· Koç, aralarında Ferhat Göçer, Gülben Ergen, Murat Dalkılıç ve Murat Boz’un da bulunduğu birçok ünlü isme şarkı vermiş.
· Oğuzhan Koç’un kulis isteğini duyunca eminim çok şaşıracaksınız; şarkıcının kulisinde olmazsa olmazı jelibonmuş!

 

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