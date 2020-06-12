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Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:49,Son Güncelleme:

Yasemin Allen İstanbul'a geliyor...

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Yasemin Allen İstanbul'a geliyor...
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Londra'da yaşayan oyuncu, tarifeli seferlerin başlamasını bekliyordu...

 

ABD-İngiltere ortak yapımı ‘Strike Back’ dizisinde 2 sezon boyunca rol alan Yasemin Allen, önümüzdeki hafta yeni dizi projeleri görüşmek ve yaz tatilini yapmak üzere Türkiye'ye geliyor

 Yasemin Allen, 3 yıl önce gittiği Los Angeles’ın ardından Londra’ya yerleşmiş ve iki sezon boyunca İngiltere-ABD ortak yapımı ‘Strike Back’ adlı dizide oynamıştı. Başrol kadrosunda yer aldığı ve bir Rus ajanını canlandırdığı dizi ile önemli bir uluslararası başarı sağlamıştı.
Yasemin Allen, aldığı yeni teklifleri değerlendirmek ve görüşmeler yapmak için 17 Haziran’da İstanbul’a geliyor. Mart ayında gelmeyi planlarken pandemi yüzünden başlayan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye gelişini erteleyen Allen, tarifeli uçak seferlerinin açılması üzerine gelecek hafta İstanbul’da olacak.
Yeni sezon için dizi görüşmelerine katılacak olan oyuncu, daha sonra İstanbul ve Bodrum’da yapacağı tatilde eski arkadaşlarıyla da hasret giderecek

 

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