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Haber Giriş: 25.05.2020 - 10:49,Son Güncelleme:

Yasemin Allen: Erkek arkadaşımın kotlarını giyiyorum

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Yasemin Allen: Erkek arkadaşımın kotlarını giyiyorum
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Rol aldığı 'Strike Back' dizisi için bir süredir İngiltere'de yaşayan Yasemin Allen, erkeksi tarzı olduğunu söyleyip, zaman zaman erkek arkadaşı Jonny Grant'ın kıyafetlerini giydiğini açıkladı.

Burcu Esmersoy’la yaptığı canlı yayında ilginç açıklamalar yapan oyuncu Yasemin Allen "'Boy friend 'kotlar esnemiş ve güzel oluyor. Erkeksi tarzım var, biraz topuklu ayakkabıyla yürümeyi beceremeyen insan olarak, rahat olsun, erkeksi olsun, spor olsun bana daha uyuyor. Bugün de erkek arkadaşımın gömleğini aldım." dedi.

Yasemin Allen: Erkek arkadaşımın kotlarını giyiyorum


 

 

 

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