Yasemin Allen: Erkek arkadaşımın kotlarını giyiyorum

Burcu Esmersoy’la yaptığı canlı yayında ilginç açıklamalar yapan oyuncu Yasemin Allen "'Boy friend 'kotlar esnemiş ve güzel oluyor. Erkeksi tarzım var, biraz topuklu ayakkabıyla yürümeyi beceremeyen insan olarak, rahat olsun, erkeksi olsun, spor olsun bana daha uyuyor. Bugün de erkek arkadaşımın gömleğini aldım." dedi.





