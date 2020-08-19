Yaşar İpek'ten ilginç açıklama: Alıyorsun 3 gün sonra manyak çıkıyor

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Yaşar İpek'ten ilginç açıklama: Alıyorsun 3 gün sonra manyak çıkıyor
Yaşar İpek, katıldığı bir programda isim vermeden evliliğe dair yaşadıklarını anlattı. İpek'in açıklamasında üstünde dinleme cihazı bulduğunu söylemesi de dikkat çekti.
Melis Güvenç’in yönelttiği izleMelis’in programında İpek, evlilik ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. İpek, “Önemli olan o kutsal müesseseye uygun iki kişi ilk girişi yapmalı... O da karpuz değil ki koklayalım bulalım. Alıyorsun 3 gün sonra manyak çıkıyor. ‘Ben öyle şeyleri takmam’ diyor 10 gün sonra bir bakıyorsun dinleme cihazı takılmış cebine... “
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