Yaşar İpek'ten ilginç açıklama: Alıyorsun 3 gün sonra manyak çıkıyor

Melis Güvenç’in yönelttiği izleMelis’in programında İpek, evlilik ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. İpek, “Önemli olan o kutsal müesseseye uygun iki kişi ilk girişi yapmalı... O da karpuz değil ki koklayalım bulalım. Alıyorsun 3 gün sonra manyak çıkıyor. ‘Ben öyle şeyleri takmam’ diyor 10 gün sonra bir bakıyorsun dinleme cihazı takılmış cebine... “