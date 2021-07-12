Yaşar İpek’in kız kardeşi Eylem İpek Şafak kimdir?
Gündemdeki haberler ardından Eylem İpek Şafak’ın hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Sunduğu programlarla tanınan Eylem İpek Şafak, aynı zamanda Yaşar İpek’in kız kardeşi olarak biliniyor. Peki, Eylem İpek Şafak kimdir?
1989 doğumlu olan Eylem İpek Şafak, aslen Diyarbakırlı ve müzik dünyasının tanınmış yüzlerinden Yaşar İpek’in de kız kardeşi.
2017 yılında Gökhan Şafak ile dünya evine giren Eylek İpek Şafak'ın nikâhında şahitler Engin Altan Düzyatan, Okan Kurt, Demet Akalın ve Neslişah Alkoçlar olmuştu. Eylem İpek Şafak aynı zamanda Yaşar İpek’in eski eşi Seren Serengil ile yaşadığı tartışmalarla adından söz ettirmişti.