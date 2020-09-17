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DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Yaşar İpek ile Seren Serengil boşandı

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Yaşar İpek ile Seren Serengil boşandı
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İki yıl önce çıktıkları Fransa tatilinde evlenen Yaşar İpek ile Seren Serengil, bugün boşandı...

Yaşar İpek ve Seren Serengil arasındaki boşanma davasının ilk duruşması mart ayında görülmüştü. Bugün saat 15.30'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen davada mahkeme Serengil ile İpek'in boşanmalarına karar verdi. Anlaşmalı olarak boşanan Serengil ile İpek'in birbirlerinden herhangi bir şey talep etmedikleri öğrenildi.

Yaşar İpek ile Seren Serengil evliliklerinin ilk aylarında boşanmaya karar vermişti. Seren Serengil'in anne olabilmek için mitonkondri nakli yaptırmak istemesi çiftin arasını bozmuştu.

 

 

 

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