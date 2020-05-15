Yasak kareler

İTİRAF (NYMPHOMANIAC)



Ülkemizde sinema gösterimi yasaklansa da sonradan TV’de ya da internette izlenen filmlerden biri. Her filmiyle olay yaratan Lars von Trier, nemfoman bir kadının itiraflarını 4 saat boyunca tüm çıplaklığıyla perdeye aktarıyor. Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård başrolde.

ARABİSTANLI LAWRENCE



“Kwai Köprüsü”, “Dr. Jivago”nun yönetmeni David Lean, Araplar’ın İngilizlerle birlik olarak Osmanlı’ya karşı savaşmasını ve ortalığı karıştıran İngiliz ajanı Lawrence’ı anlatıyor. Peter O’Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn’li 7 Oscar’lı başyapıt, Star1’de yayınlanana kadar 1962’den 1990’a kadar yasaklı kaldı.

GECEYARISI EKSPRESİ

1978’den beri tüm dünyada Türkiye’nin imajını yerle bir eden film. Sınırdan çıkarken uyuşturucuyla yakalanan, hapse atılan ve işkenceler gören Amerikalı öğrenci Billy Hayes’in gerçek hikayesini bire bin katarak anlatan Alan Parker filmi, ancak 90’larda özel TV HBB yayınlamıştı.

ARARAT

Atom Egoyan’ın 20. yüzyılın başlarında yaşanan Ermeni olaylarını günümüze bağlayarak anlatan film, dehşete düşüren sahnelerle dolu. Charles Aznavour’un başrolde olduğu film, sinemalarda ve festivalde yasaklandı, özel bir TV’de biraz kesilerek gösterildi.

AMERİKA, AMERİKA (AMERICA, AMERICA)

Kayseri kökenli bir Rum ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Elia Kazan’ın, ailesinin hayatından esinlendiği yapıtı, İstanbul’dan Amerika’ya göç sırasında yaşananları konu alıyor. 1963 tarihli, Oscar’lı 3 saatlik destanı bir ara bir kanalda gösterilmek istendi ancak halen yayımlanmış değil.