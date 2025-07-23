Yasak ilişkisi için zengin kocasını bırakmıştı... Artık yaşlandı, hayatında kimse yok... Ünlü oyuncuyla yaşadığı aşk yanına kar kaldı!

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Yaşı ileri olsa da hala güzelliği yerli yerindeydi kadının... Ünlülerin yaşadığı bu bölgede çalışan paparazzi ordusu çok emindi onun kimliğinden. Ardı ardına deklanşörlere bastılar... Güzel kadın görüntülenmeyi çok da umursamadı... Yoluna devam etti.

Her ne kadar yanından geçenlerin bazıları kim olduğunu bilmese de o güzel kadın bir dönemin ünlü oyuncularından biriydi...

Bunun da ötesinde zengin kocasını, çok ünlü bir meslektaşıyla yaşadığı ilişki uğruna terk etmişti. Ama aşkını doya doya yaşamış ve aşık olduğu ünlü oyuncudan ikiz çocuk da doğurmuştu.

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O kadın, son dönemde kızı yaşındaki Noor Alfallah ile yaşadığı aşkla konuşulan efsane oyuncu Al Pacino'nun gençlik yıllarındaki sevgilisi ve ikiz çocuklarının annesi Beverly D'Angelo'nun ta kendisiydi.

Bugün artık 73 yaşında olan Beverly D'Angelo, geçen hafta yaşadığı Los Angeles'ta görüntülendi.

Kot pantolunu ve gömleğiyle sıradan bir görüntü sergileyen oyuncunun yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği de gözden kaçmadı.

Beverly D'Angelo, yaşı gereği artık durulmuş ve oturmuş bir hayat yaşıyor.

Ama gençlik yıllarında, üstelik zengin kocasıyla evliyken yaşadığı aşk uzun uzun gündemde kalmıştı. Hatta bir tür skandal bile yaratmıştı.

Beverly D'Angelo bundan bir süre önce, artık o günlerin çoktan geride kalmış olmasının da verdiği rahatlıkla Al Pacino ile yaşadıklarını detaylı şekilde anlattı.

People dergisiyle yaptığı söyleşide, kocasını nasıl aldattığını, onun kendisine yasak aşkıyla gitmesi için nasıl izin verdiğini, sonrasında olanları... Kısacası bir döneme damga vuran bu ilişkinin bilinmeyenlerini gözler önüne serdi.

İTALYAN BİR SOYLU İLE EVLİYDİ

Beverly D'Angelo ile İtalyan Dükü Salviati, 1981 yılında hayatlarını birleştirdi. Los Angeles'ta bir partide tanışan çift, öyle gösterişli bir törenle değil kelimenin tam anlamıyla "kaçarak" evlendi.

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D'Angelo ile Salviati'nin evliliği ilginç bir özellik taşıyordu aslında. Yasal olarak evli olmalarına rağmen, "kendi hayatlarını yaşama" konusunda anlaştılar. Yani açık bir evlilik sürdürüyorlardı.

Fakat buna rağmen bir kriz durumunda, yani biri diğerine ihtiyaç duyduğunda tekrar bir araya geleceklerdi. Beverly D'Angelo bu anlaşmayı kocasıyla kendisi arasında bir sır gibi tuttu. Fakat sonra Al Pacino ile tanışınca bu konudaki fikri değişti.

Ünlü oyuncu, kocasıyla yaptığı bu açık evlilik anlaşmasını Al Pacino'ya ayrıntılarıyla anlattı. Yıllar sonra aralarında geçen o konuşmayı da şöyle aktardı D'Angelo "Kocamla anlaşmamızı Al Pacino'ya anlattım ve bana bunun çılgınca bir durum olduğunu söyledi."

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KOCASI ONU HİÇ KISKANMAMIŞ

Gelelim Beverly D'Angelo'nun Al Pacino'ya aşık olduğunu kocasına nasıl söylediğine ve sonrasında neler olduğuna...

Onu da ünlü oyuncudan dinleyelim: " Kocama, Al Pacino'ya aşık olduğumu söylediğimde beni kıskanmadı. Ama bir oyuncuyla birlikte olmam fikrine karşı çıktı."

D'Angelo, kocasıyla arasında geçen konuşmayı da şöyle anlattı: "Kocam bana 'Bir oyuncu mu?' diye sordu. Ona Al Pacino'ya gerçekten aşık olduğumu ve çocuk sahibi olmayı düşündüğümüzü anlattım."

'O ZAMAN HEMEN BOŞANIYORUZ'

Beverly D'Angelo, kocası Salviati'ye Al Pacino hakkında biraz daha bilgi verdiğinde özellikle de onun Scent of a Woman (Kadın Kokusu) filminin başrol oyuncusu olduğunu söylediğinde kocasının fikrini değiştirdiğini ekledi.

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Beverly D'Angelo, Salviati'nin bundan sonraki tepkisini de özetledi. Kocası Dük Salviati, "Al Pacino... Harika. Onu severim" dedi ve ardından da şunu ekledi: "Boşanıyoruz!"

Nüfuzlu ve zengin kocasını Al Pacino için terk ettikten sonra eski kayınvalidesinin de aniden kendisini sevmeye başladığını anlattı Beverly D'Angelo:

"İşte o zaman kayınvalidem beni sevmeye başladı. Sanırım benim ayrıcalık, zenginlik ve unvan için oğluyla evlenmediğimi anlaması tam 15 yılını aldı."

Bu arada Beverly D'Angelo ile İtalyan dükü Don Lorenzo Salviati ile 1981'de evlenip 1995'te boşandığını hatırlatalım.

ÇOCUK YAPMA SÖZÜNÜ TUTTULAR

Beverly D'Angelo ile Al Pacino birlikte olmaya başladılar ama hiç evlenmediler. Fakat birlikte çocuk sahibi olma sözünü de tuttular. Çiftin şu anda 21 yaşında olan Olivia ve Anton adında ikizleri bulunuyor.

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Beverly D'Angelo ile Al Pacino 2003 yılında yollarını ayırdı. Ama D'Angelo onu aradan geçen yıllara rağmen büyük bir sevgiyle hatırlıyor. Ünlü oyuncu hakkındaki değerlendirmesi ise şöyle: " Al'in bana verdiği en büyük hediye benim anne olmamı sağlaması." D'Angelo, Al Pacino ile ilişkisini ise "Harika bir aşk eşleşmesiydi" diyerek özetledi.

Beverly D'Angelo ile Al Pacino'nun biri kız diğeri erkek ikizleri oldu.





Al Pacino ile Beverly D'Angelo'nun ikizleri Olivia (yukarıda) ve Anton 23 yaşına geldi.





Bu arada Al Pacino'nun, Beverly D'Angelo ile evliliğinden dünyaya gelen ikizlerinin yanı sıra Jan Tarrant ile ilişkisinden de Julie Marie Pacino adında 35 yaşında bir kızı daha olduğunu hatırlatalım. Efsane oyuncu, Noor Alfallah ile ilişkisinden de 82 yaşında bir kez daha baba oldu. Oğlu Roman ise 2 yaşına geldi.





85 yaşındaki Al Pacino, bugüne kadar hiç evlenmedi... Ama farklı ilişkilerinden dört tane çocuğu var.