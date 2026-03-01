Yasak aşkları yuvalarını yıkmıştı… İkisinin de yüzünde güller açıyor: Hadi yaz gelsin de evlenelim!

×
#Hugh Jackman#Sutton Foster#Deborra Lee Furness
Son iki senedir magazin basınının gündeminden düşmeyen ünlü aşıklar havaalanında görüntülendi. İkisi de oldukça mutlu görünen “yasak aşkın” kahramanları ne etrafındaki insanlara ne de haklarında edilen kötü sözlere aldırıyor gibi görünüyordu.

İkisi de evliyken başlayan aşkları deyim yerindeyse ortalığı kasıp kavurmuştu. Birlikte rol aldıkları müzikalde aralarındaki arkadaşlık aşka dönüşünce duygularına söz geçiremediler.

Önce Hugh Jackman 27 yıllık evliliğini bitirip karısı Deborra Lee Furness'tan ayrıldı hemen ardından da tiyatro sahnelerinin yıldız ismi Sutton Foster kocası Ted Griffin’le 10 yıllık evliliğini bitirdi.

2023’te başlayan bu aşk ve ayrılık rüzgarlarının ardından artık ilişkilerini saklanmadan yaşamaya başlayan ikili geçtiğimiz gün Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda çifte kumrular gibiydi.

Yaşadıkları New York’tan Los Angeles’a gelen çift etraftaki meraklı bakışlara ya da peşlerine düşen paparazzilere hiç aldırmadan aşklarını sergilediler.

Yolculuk için seçtikleri rahat giysileriyle ünlü oldukları bile zor anlaşılan çift sıra beklerken gülüşüp sohbet ederken Sutton Foster’ın sık sık başını Hugh Jackman’ın omzuna koyarak sevgilisine olan aşkını cesurca sergilediği görüldü.

Hastalanmamak için yüzünü maskeyle kapatan Hugh Jackman da yüzünün yarısı kapalı olsa bile mutluluğunu saklayamıyordu…

İkilinin artık evlilik yolunda oldukları, New York’ta birlikte yaşasalar da evlendikten sonra yerleşmek için kendilerine şehrin biraz dışında ve kalabalıktan uzakta büyükçe ve rahat bir ev aradıkları konuşuluyor.

Ev işini hallettikten sonra da düğün hazırlıklarına başlayacak olan çiftin yazın evlenmeye kararlı oldukları ve ilkbahar sonu veya yaz aylarında New York'ta "tiyatro arkadaşları" için küçük, "samimi" bir tören planladığı söyleniyor.

Hatta geçen hafta Hugh Jeckman’ın Sutton Foster’la evlenmeden önce bir evlilik anlaşması imzalamayı reddettiği, bunu kendine ve aşkına hakaret kabul ettiği haberi manşetlere yansımıştı.

Uzun bir Hollywood kariyeri olan yıldızının servetinin 170 milyon dolar olduğu bildirilirken, Foster'ın tahmini serveti 4 milyon dolar civarında, ancak görünüşe göre Hugh Jackman müstakbel ikinci eşiyle bunu paylaşmaktan korkmuyor.

Çifte yakın bir kaynağa göre, düğün, Sutton'ın eski eşi Ted Griffin'den boşanması kesinleşir kesinleşmez gerçekleşecek.

Hugh Jackman da eşi Deborra Lee Furness'tan 2023’te ayrılmış ancak çiftin boşanma davaları sahip oldukları serveti ve mülkleri paylaşmaları uzadığı için 2025’te ancak sonuçlanmıştı.

Hugh Jackman ve Sutton Foster kendi hayranlarını bile kızdıran bu aşkı evlilikleri bittikten sonra yaşamaya başladıklarını söyleseler de aldatılan ve terk edilen eş Deborra Lee Furness Hugh Jackman’ı yaptığı “Kalbim benim gibi ihanete uğrayan ve kırılan kalplerle birlikte” açıklamasıyla yalanlamıştı.

