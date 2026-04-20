Yasak aşkları yuvaları yıkmıştı… Zor buldukları mutlulukları yarım kaldı… Çok isteseler de evlenemiyorlar

Hugh Jackman ve Sutton Foster, dün akşam New York'ta düzenlenen Sheep Detectives filminin galasına birlikte katıldılar.

57 yaşındaki ünlü oyuncu ve 51 yaşındaki büyük aşkı Hugh Jackman’ın başrolünde oynadığı filmin galasında en çok ilgi çeken isimler oldular.

Jackman, tek renkli mavi bir takım elbise ve düğmeli gömlek giymiş, siyah rugan ayakkabılarla şık görünüyordu. Sutton Foster ise mavi payet desenli pembe bir elbise giymiş ve açık pembe saten topuklu ayakkabılarla kombinlemişti.

Hugh Jackman’ın sevgilisinin yanında genç ve dinç gözükmek için şakalarındaki beyazlamaya başlayan saçları boyattığı da dikkatlerden kaçmadı.

İkisi de evliyken aynı oyunca rol alan, iş arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşünce ikisi de eşlerinden ayrılan Hugh Jackman ve Sutton Foster bu yasak aşkı uzun süre saklı gizli yaşamıştı.

Çift Ekim 2025'te Hollywood'daki AFI Fest'te kırmızı halıda ilk kez birlikte görüntülenmiş, sonra da sürekli el ele, kol kola poz vermeye devam etmişlerdi.

Hugh Jackman 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness’tan 2023’te ayrılmış, çiftin boşanma davası daha geçtiğimiz yaz sonuçlanmıştı. Sutton Foster da Hugh Jackman’la ilişkisi ortaya çıkmak üzereyken 10 yıllık eşi Ted Griffin’den ayrıldı.

Ancak Ted Griffin henüz boşanma evraklarını imzalamadı ve Sutton Foster’ın Hugh Jackman’la yeni hayatına rahatça başlamasına izin vermeye henüz niyeti olmadığını açıkça ortaya koydu.

Ünlü aşıkların önünde evlenmeleri ve hayallerindeki düğünü yapmaları için bir büyük engel daha var: Jackman’ın Deborra Lee Furness’la evlat edindikleri ve ikisi de artık birer yetişkin olan çocukları Oscar ve Ava…

Hugh Jackman ve Sutton Foster kendileri inkar etseler de ilişkileri ikisi de evliyken başladığı için Oscar ve Ava babalarına oldukça kızgınlar ve bu yaşananlar boyunca hep anneleri Deborra Lee Furness’ın yanında durdular ve onun tarafını tuttular.

Çocukları Hugh Jackman’a hâlâ çok kızgınlar ve onunla görüşmüyorlar. Hugh Jackman ise hem çocuklarının güvenini ve sevgisini yeniden kazanmak istiyor hem de onlar olmadan düğün yapmak istemiyor.

Hugh Jackman’ın Sutton Foster’a çoktan evlenme teklif ettiği ve Foster’ın da bu teklifi kabul ettiği biliniyor. Hatta Hugh Jackman’ın evlilik öncesi anlaşma yapması tavsiyelerine çok sinirlendiği ve bunu aşkına hakaret olarak gördüğü de konuşuluyor.

Hugh Jackman ve 70 yaşındaki eski eşi Furness, Eylül 2023'te Hollywood'u şok eden ayrılık haberlerinin ardından Haziran 2025'te resmen boşandılar.

Eski çiftin 25 yaşında Oscar adında bir oğulları ve 20 yaşında Ava adında bir kızları var. Çocukları anneleri Deborra Lee Furness’a son derece sadıklar ve babalarının yeni hayatını ve ilişkisini kabullenemiyorlar.

Hugh Jackman’ı yakından tanıyanlar konu hakkında "Hugh, Sutton ile bu yeni hayata başlamaktan heyecan duyuyor olsa da, çocuklarına karşı duyarlı olmak zorunda. Annelerine karşı inanılmaz derecede koruyucular... O da buna saygı duymak istiyor" yorumunu yapıyorlar.